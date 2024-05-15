菁英盃｜流浪小勝首奪菁英盃　3769人入場見證林嘉緯盧均宜圓滿告別　傑志4日失兩盃 (17:11)

賽前已宣布今仗將是39歲的盧均宜及38歲的林嘉緯於完季掛靴前最後一戰，吸引3769人入場，不少球迷更穿上「宜嘉」紀念T恤或帶同這兩名前港腳的球衣捧場。相反傑志球迷組織「界限街藍浪」賽前發文，稱這仗不會打氣及掛旗，以表達今季對球隊的失望。而相關看台曾貼上大字報，寫上「一個長遠的組軍計劃，從管理層開始，包括提升球隊凝聚力⋯⋯有針對性地廣納人才，今季通通缺乏」。

流浪隊長林嘉緯任正選，盧均宜先列後備，賽事在第10及12分鐘全場拍掌向二人致敬。林嘉緯是役踢足全場表現賣力，有傳送有射門亦積極回防。上半場攻勢較多的流浪，於40分鐘打破僵局，由前鋒伊巴謙接應隊友上形洋介傳送迎頂破網，半場領先1：0。另一主角盧均宜於68分鐘後備登場，率領球隊抵擋傑志下半場強攻，協助保持1：0勝果完場，首奪舉辦了9屆的菁英盃，亦是流浪自1995年贏得香港足總盃後首個冠軍。傑志縱在2月贏得高級組銀牌，但繼足總盃4強出局，4日內失兩冠。

宜嘉流浪最終章 力爭菁英盃告別 重遇傑志拒留手 掛靴後培訓新一代傳承