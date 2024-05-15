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英超︱曼城作客2：0挫熱刺重登榜首　夏蘭特起孖奧迪加救單刀　維拉奪歐聯席位 (11:00)

英超今晨（15日）上演左右爭標大局關鍵一戰，曼城憑射手艾寧夏蘭特下半場梅開二度，作客2：0擊敗熱刺，賽後37戰88分，以2分反超阿仙奴重返榜首。「藍月」下周日煞科只要主場擊敗韋斯咸，或「兵工廠」最後一場未能取勝，便會成功衛冕兼達成四連霸。而隨着熱刺落敗，阿士東維拉落實取得歐聯席位。

這場爭標關鍵一戰，賽前夏維斯等阿仙奴球員及名宿都稱會做「一日球迷」支持同市死敵。主場出擊的熱刺開賽6分鐘即有機會，賓坦古亞禁區頂起腳被門將艾達臣摩拉斯單手托出；16分鐘熱刺中場賀積查治禁區內解圍「撻Q」被菲爾科頓射門，門將古里莫維卡里奧及時出迎化解。曼城「帶刀侍衛」守將加華度爾38分鐘後上射高後，半場互交白卷。

藍月下半場51分鐘打破僵局，中場奇雲迪布尼右路地波傳中予好拍檔夏蘭特撞射破網，領先1：0。門將艾達臣被熱刺中堅基斯甸羅美路撞傷於68分鐘被換出，由史提芬奧迪加入替，這名31歲德籍後備門將於86分鐘作出關鍵一救，用腳擋出孫興慜的單刀射門，這球也嚇得場邊的曼城領隊哥迪奧拿即時倒地。結果藍月在補時由翼鋒謝利美杜古博得12碼，夏蘭特主射中鵠，終勝2：0。

曼城賽後37戰88分重返榜首，2分領先阿仙奴，下周日煞科只要主場擊敗韋斯咸，或兵工廠主場對愛華頓未能全取3分，將衛冕成功兼達成四連霸；相反藍月一旦打和或落敗，而阿仙奴取勝的話，便可藉得失球差多一球或多1分而反超奪冠。

熱刺落敗後37戰63分排第5，令68分的阿士東維拉篤定排第4，提早一輪落實取得來屆歐聯席位。

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