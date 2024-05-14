英超｜曼城爭四連霸尚餘兩關　阿仙奴將帥寄望死敵熱刺當攔路虎 (20:00)

熱刺vs.曼城 now611/621台 明晨03：00直播

曼城主帥哥迪奧拿表示：「自從阿仙奴上月中主場不敵阿士東維拉後，命運就已掌握在我們手中。包括最後一戰主場對韋斯咸在內的兩場英超都是硬仗，但我們已準備就緒。我的球員喜歡在壓力下比賽，而且已成習慣和享受那份感覺。」

他又特別稱讚各賽事近7仗攻入5球的後衛加華度爾已熟習英超比賽節奏，並因此信心大增。至於仍有機會參戰下季歐聯的熱刺方面，教頭普斯迪高路坦承下仗和出訪篤定降班的包尾大幡錫菲聯都是大戰。熱刺雖然曾在1月的足總盃主場不敵曼城，但過去4季英超主場交手均能獲勝。

反觀熱刺賽前有眾多球迷希望愛隊此仗吞敗，以圖阻止死敵封王，雖然熱刺領隊普斯迪高路未正面回應有關意見，但稱：「任何人都可以有自己的想法，但我希望熱刺在場上做到的是擁有強大且持續的好表現，這是任何成功球隊的必要條件，也是我希望球隊可以做到的。只有在場上努力不懈，踢出對得住自己的足球，才是一支好球隊。」

至於阿仙奴前鋒夏維斯日前在擊敗曼聯的賽後則稱將「一場限定」成為該北倫敦宿敵的球迷，「我這仗將成為熱刺有史以來最忠實的球迷。祝願讓我們一切順利」。而兵工廠領隊阿迪達則堅信，包括「藍月」在內的一切球隊都可以被擊敗，「我們想敲開那扇門，打開夢想之盒，讓我們的球迷有機會在下周日晚主場迎戰愛華頓贏得聯賽冠軍。」他又期望鄰會熱刺可考驗曼城，「英超經驗告訴我，這聯賽任何球隊都有力打敗任何對手」。

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