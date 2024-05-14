友賽︱費高等11葡萄牙名宿周五抵澳門　周六出席青年營交流及乘開篷巴士巡遊 (18:20)

賽事由澳娛綜合度假股分主辦、澳門特區政府體育局協辦，今次訪澳獻技共有11名葡萄牙前國腳名宿，包括費高、哥列斯馬、卡維奴、文尼治、保辛華、堤亞高文迪斯、紐奴高美斯、保列達、普斯迪加、拜亞及迪馬斯，當中費高、卡維奴及堤亞高文迪斯於今年初先後來港踢表演賽獻技。至於「大灣區飛龍」15名成員，包括港足名宿山度士、陳志康、黃展鴻，藝人陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤，澳門傳奇門將陳達燊，中國前國腳吳群立、胡志軍及盧琳等。

主辦單位表示，以費高為首的葡萄牙傳奇隊成員將於周五抵達澳門上葡京綜合度假村，一眾葡國名宿周六早上先出席青少年足球營，與澳門青年交流分享以足球互動，這班葡萄牙「黃金一代」成員下午便會乘搭環澳開篷巴士巡遊，由上葡京西翼大堂出發，途經金蓮花廣場、新葡京及葡京酒店等景點，讓澳門市民及球迷可近距離一睹球星風采。

友誼賽將於下周日下午4時假澳門東亞運動會體育館舉行，現場設有多個主題遊戲區、期間限定商品店和美食攤位，比賽期間將有香港的太極樂隊等現場獻唱。此外，當日賽前中午，葡萄牙傳奇隊將派代表球員在上葡京東翼酒店大堂舉辦球迷互動見面會，已購買賽事門票的球迷可今明兩天到官方網頁的連結登記，有機會與一眾葡國球星近距離互動、合照和獲取簽名。而上葡京西翼大堂周六起一連兩日特設主題展覽，展出葡萄牙傳奇球星的私人珍藏。賽事門票已於澳門售票網、香港Cityline購票通、大麥網及Trip.com及上葡京禮品廊發售。