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英超｜阿士東維拉3：3逼和利物浦　奪歐聯資格在望 (16:43)

英超今晨（14日）上演前列戰，第4位的阿士東維拉克服一度落後兩球的劣勢，在比賽末段藉後備登場的前鋒祖漢杜蘭梅開二度，終在主場以3：3逼和季席的利物浦，多賽1場下領先明晨迎戰曼城的第5位球隊熱刺5分，意味熱刺如未能擊敗「藍月」，維拉即可取得來季歐聯資格。

賽前已確認無緣英超冠軍的利物浦迎來今季最後一場作客賽事，領隊高普派出穆罕默德沙拿配合路易斯迪亞斯及加普攻堅，有傳與巴塞隆拿扯上關係的達雲紐尼斯續居後備，「紅軍」開賽兩分鐘即有好開始，敵軍門將達米安馬天尼斯欲救哈維艾利洛傳中時，誤把皮球撲入自家網窩，雖然10分鐘後中場泰利文斯撞射追平，卻再被紅軍的加普及查洛爾昆沙兩番破門，戰至下半場48分鐘落後至1：3。

維拉主帥艾馬利其後作出變動，在79分鐘以哥倫比亞籍前鋒祖漢杜蘭入替尼高路辛尼奧路，結果前者入替6分鐘後即在禁區頂勁射破網，並於3分鐘後一次無心插柳的埋門笠死紅軍門將艾利臣比加，連下兩城領維拉主場以3：3逼和利物浦，完成主場煞科戰後續居第4，來屆歐聯席位漸近。

維拉領隊艾馬利賽後說：「我們仍要為下周日（煞科戰作客水晶宮）準備，但一切都掌握在手中，球隊目前的表現很成熟。」艾馬利同時大讚是役起孖的祖漢杜蘭：「他是個特別的球員，表現非常冷靜。」

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