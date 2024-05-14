NBA｜占士兒子布朗尼通過體測下月參加選秀　美媒預計或落榜 (16:30)

布朗尼占士去年隨南加州大學校隊練習期間突然心臟驟停，一度留醫深切治療部（ICU），雖然其後已無大礙，並在過去一季為學校在全美大學體育協會（NCAA）一級男籃賽合共上陣25場，但場均僅得4.8分、2.8個籃板及2.1次助攻，投籃及三分命中率亦分別只有36.6%及26.7%。而他今日在聯盟的體測日通過考驗獲准參選，但在量度身高一環卻只有大約6呎1吋，與在學界時申報的6呎4吋有一段距離，這亦勢將影響其選秀行情。據美媒ESPN及CBS的評論估計，這名星二代幾可篤定無望在首輪獲選，且更有可能連次輪亦落榜，須靠參加NBA夏季聯賽爭取球隊簽約。

NBA季後賽次圈方面，東岸4號種子的克里夫蘭騎士今在當家球星米曹因傷缺陣下，於主場以102：109不敵一哥波士頓塞爾特人，場數落後1：3，陷出局邊緣。西岸一哥奧克拉荷馬雷霆則在球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高34分領銜下，作客以100：96力克有盧卡當錫貢獻「三雙」的達拉斯獨行俠，場數扳平2：2。

相關報道：NBA｜鷹隊爆大冷奪選秀狀元籤 金塊季後賽再挫木狼扳平場數2：2

其他報道：歐國盃｜Now TV宣布兩頻道全程直播51場 陳肇鈞陳肇麒劉學銘客串評述

其他報道：奧運｜HOY TV宣布巴黎奧運每日播13小時 李慧詩領銜評述團隊 張小倫姚錦成初試啼聲