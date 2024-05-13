英超｜阿仙奴挫曼聯重上榜首　夏維斯撐宿敵熱刺挫曼城　阿迪達憧憬下周日煞科戰捧盃　 (18:23)

飽受傷兵困擾的曼聯此仗再次將中場卡斯米路拉後，伙拍莊尼伊雲斯握守中路。21分鐘，卡斯米路後場「包」了越位，阿仙奴鋒將夏維斯右路底線傳中予李安度杜沙特近門射入全場唯一入球，並助球隊取得近17次出征奧脫福第2場勝仗，以及獲得英超單季最多的27場勝仗，成為隊史在英格蘭頂級聯賽單季第3多。

阿仙奴雖重當「一哥」，但曼城若下場英超挫熱刺，便可再次手握破天荒成為英超「四連霸」的主導權。心繫相隔20年再度封王的「兵工廠」領隊阿迪達賽後說：「我們想敲開那扇門，打開夢想之盒，讓我們的球迷有機會在下周日晚主場迎戰愛華頓贏得聯賽冠軍。」他又期望鄰會熱刺可考驗曼城，「英超經驗告訴我，這聯賽任何球隊都有力打敗任何對手」。今季英超獨取12球的夏維斯則說：「我將成為熱刺有史以來最忠實的球迷。祝願讓我們一切順利！」

曼城主帥哥迪奧拿卻說：「自從阿仙奴上月中主場不敵阿士東維拉後，命運就已掌握在我們手中。包括最後一戰主場對韋斯咸在內的兩場英超都是硬仗，但我們已準備就緒。我的球員喜歡在壓力下比賽，而且已成習慣和享受那份感覺。」他又特別稱讚各賽事近7仗攻入5球的左閘加華度爾已熟習英超比賽節奏，並因此信心大增。至於仍有機會參戰下季歐聯的熱刺方面，教頭普斯迪高路坦承下仗和出訪篤定降班的包尾大幡錫菲聯都是大戰。熱刺雖然曾在1月的足總盃主場不敵曼城，但過去4季英超主場交手均能獲勝。

續排第8位的曼聯顯得斯人獨憔悴，帥位高危的領隊坦夏格歸咎「十字軍」太多，「就像雙手被綁在背後游泳一樣」，而或令他尷尬的是，「紅魔」女足在足總盃決賽以4：0大勝熱刺，首次封后。此外，西布朗在英冠升班附加賽4強首回合主場打和修咸頓0：0，次回合將在周六凌晨上演。

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