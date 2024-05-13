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學界｜協恩羽毛球精英賽連退德望浸附中　下周五決戰女拔萃 (18:02)

全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（13日）假順利邨體育館上演，協恩中學在8強提前上演的「翻版決賽」以3：1擊退上屆冠軍德望學校，再於4強戰至決勝局力克香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，勇闖決賽，並於下周五（24日）與拔萃女書院爭冠。

協恩在8強面對德望，江澤瑤雖於首埸單打以19：21僅負宋映萱，但緊接上陣的王恩琳先伙陳旨喬在雙打扳回一城，再於單打以21：16擊退林卓盈。協恩的吳昭賢／郭暄在雙打以21：15挫宋映萱／潘璿文，領軍以場數3：1奠勝，殺入4強鬥浸附中，後者在另一場以直落3場輕取聖保羅男女中學過關。

協恩和浸附中在4強鬥得緊湊，浸附中首場單打有朱穎姿倒戈上陣，這名港青代表以21：11擊敗江澤瑤拔頭籌，但王恩琳／陳旨喬在雙打以21：9輕取小將彭皚淇／譚善文，林沁儀隨後於單打以21：13挫黎欣陶，為協恩反超場數2：1。

朱穎姿在第4場雙打伙林采柔以21：16險勝吳昭賢／郭暄，領浸附中追平場數。協恩在決勝的單打派出王恩琳，她與浸附中二年級小將彭皚淇一直拉銘，末段領先3分下接連殺球落網，一度打成18：18平手，但王恩琳沉穩應戰，終以21：18奠勝。協恩將與女拔萃會師決賽，後者在4強以直落3場擊敗瑪利曼中學。

協恩隊長郭暄賽後接直言，原以為8強對德望一仗最難打，沒料到4強鬥浸附中戰况如此緊湊，「對方排陣跟我們預期中有出入，令我們有點措手不及，我們都有些輕敵，導致差點落敗」。為浸附中守尾門的小將彭皚淇則坦承緊張，「有少少可惜，我的信心不夠，打成平手時我一直想着分數，令自己好混亂。輸贏不是最重要，我應該要更加勇敢」。

男子組方面，衛冕的拔萃男書院先在8強以3：1擊敗勁敵喇沙書院，4強再以3：0挫聖保羅書院，將與福建中學會師決賽，後者在另一場4強以3：2險勝英華書院。

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