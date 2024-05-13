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NBA｜鷹隊爆大冷奪選秀狀元籤　金塊季後賽再挫木狼扳平場數2：2 (17:00)

NBA今晨（13日）舉行選秀會排位抽籤，結果阿特蘭大鷹隊在只有3%機會率下，爆大冷奪得今夏選秀會狀元籤，反觀連續兩季成為常規賽包尾大幡的底特律活塞，則僅獲第5名籤。

雖然今夏NBA選秀會被視為「小年」，意味欠缺外界視為超級球星潛力的新人。不過，過往「小年」皆有不少最終打破外間看法的新人名成利就。而聯盟今晨舉行本年度選秀會的排位抽籤，結果只有3%機會率的鷹隊，擊敗一眾球隊爆冷奪得狀元籤，成為史上第5低機會率而取得頭位選新人的球隊，事後在場的鷹隊總經理菲斯大呼不可思議，「這絕對是個大驚喜，這將是很好的機會讓我們重組隊形」。而榜眼及探花籤將分別由華盛頓巫師及侯斯頓火箭獲得。至於連續兩季在常規賽敬陪末席的活塞，再一次在擁有最高機率下失落狀元籤，最終只獲第5名；而去夏以狀元籤選得超新星雲班耶馬的聖安東尼奧馬刺，今屆將擁有第4名及由多倫多速龍換來的第8名籤。值得一提的是，今年選秀會由以往一日改為分兩日舉行，香港時間6月27日早上先舉行首輪籤選秀，翌日再舉行次輪。

季後賽方面，衛冕之師的西岸2號種子丹佛金塊今仗全隊命中率高達57%，其中應屆常規賽最有價值球員（MVP）約基治獨取35分，而後備得分亦有27分，終作客以115：107擊敗有球星安東尼愛華士攻入全場最高44分的明尼蘇達木狼，場數追平2：2，後日將返主場續戰。至於東岸二哥紐約人則作客早段已被拉開下，以89：121大敗予印第安那溜馬，場數同樣被扳平2：2。

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