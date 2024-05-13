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歐國盃｜Now TV宣布兩頻道全程直播51場　陳肇鈞陳肇麒劉學銘客串評述 (16:05)

歐洲國家盃將於下月15日凌晨揭幕，今屆賽事續獲香港獨家播放權的Now TV，今午（13日）在觀塘APM舉行發布會公布詳情。3名屆時將任嘉賓的港足現役及前代表陳肇鈞、劉學銘及陳肇麒均有亮相，其間與擔任今屆歐國盃大使的女團COLLAR互動切磋球技。

Now TV已連續5屆獲官方授權播放歐國盃，這次將於618至619台全程直擊51場賽事，並安排方栢翹、劉舜文、郭嘉諾、陳葦如等15名資深評述員作廣東話評述；今屆另新增全新「Lucky 688」頻道，提供即時比賽形式及賠率分析等資訊。至於Viu TV免費播放場數則有待公布。

3名港足現役及前代表陳肇麒、陳肇鈞及劉學銘屆時亦有望以嘉賓身分客串講波。其中今屆香港足球先生大熱人選陳肇鈞稱，在歐國盃24隊中較欣賞西班牙及克羅地亞隊踢法，但沒有特別支持的球隊，「作為香港人，去特別撐其他國家不太合理。我會說是欣賞，西班牙堅持地面踢法，我很尊重他們；克羅地亞很爛打，未必有最好的球員，但很團結」。

至於擁有本地賽事評述經驗的前香港足球先生陳肇麒，將首次評述外國波，認為熟讀球員姓名為大挑戰之一，「最難係個名長嗰啲，香港人、中國人姓名可能2、3個字，外國球員可能成6、7個字，講一句都要耐一點」。他又透露希望英格蘭隊能在今屆歐國盃一圓冠軍夢，「希望哈利卡尼可以贏得人生第一個冠軍，即使不是球會錦標，也希望他幫國家隊贏得睽違多年的冠軍」。

此外，Now TV 今屆亦聯乘手機應用程式AR Lens，與食肆、酒吧、酒店等商戶合作，為球迷餐飲禮券、生活用品、美容優惠、健康產品等逾5萬張優惠券。

另外，港會翼鋒莊文歷昨在主場1：0小勝均業北區的港超中，被對方球員何浚皓雙腳飛鏟鏟斷右腳。同效力港會的劉學銘透露，莊文歷經檢查後證實有兩條骨斷裂，今晚將開刀做手術，「幸好腿內沒有碎骨，應該要休息4至5個月」。

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