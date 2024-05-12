足球｜皇馬派4蛋刷隊史西甲連續不敗紀錄　多蒙特德甲慘敗主帥震怒 (18:07)

與歐聯4強次回合主場迎戰拜仁慕尼黑正選陣容相比，今季西甲冠軍皇馬此仗只留用中堅魯迪格，卻無損攻力，憑法蘭加西亞及艾達古拿建功領前上半場，加上巴謙戴亞斯下半場獨取兩球，使CF格蘭納達吞下4蛋，並因只餘3仗及被尾四華歷簡奴拋離13分下，繼包尾的艾美利亞後，成為另一支降班的球隊。

皇馬主帥安察洛堤說：「感覺很好，每個球員都在奮戰、展示質素和齊心合力，其中巴謙戴亞斯、祖斯奴及法蘭加西亞的表現令我驚喜。」「肥安」又滿意近期復出、此役擔正的門將泰拔高圖爾斯及中堅艾達米列達奧的表現，並相信後者周三凌晨主場迎戰艾拉維斯可再次上陣。此外，第3位巴塞隆拿若周二凌晨在主場擊退皇家蘇斯達，便可以1分反壓基羅納升上次席。

多蒙特則先被緬恩斯中場李安度巴列奴在12分鐘破門，隊友韓國國腳翼鋒李在城於19和23分鐘連入兩球，以0：3敗走，賽後續守在第5位，而緬恩斯則升上尾四。教練泰錫說：「己隊日前在歐聯碰巴黎聖日耳門踢出優秀和成熟足球，如今卻在另一賽事面對另一對手變成另一回事。這叫我非常憤怒。」

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