明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜皇馬派4蛋刷隊史西甲連續不敗紀錄　多蒙特德甲慘敗主帥震怒 (18:07)

上周中闖入歐聯決賽的皇家馬德里和多蒙特，今晨（12日）分別在西甲及德甲大捷和大敗。皇馬藉巴謙戴亞斯梅開二度，助球隊作客以4：0挫CF格蘭納達，並刷新隊史連續29場聯賽不敗紀錄；「蜜蜂兵」則在開賽23分鐘內連失3球，作客吞緬恩斯3蛋而回，令教練泰錫憤怒不已。

與歐聯4強次回合主場迎戰拜仁慕尼黑正選陣容相比，今季西甲冠軍皇馬此仗只留用中堅魯迪格，卻無損攻力，憑法蘭加西亞及艾達古拿建功領前上半場，加上巴謙戴亞斯下半場獨取兩球，使CF格蘭納達吞下4蛋，並因只餘3仗及被尾四華歷簡奴拋離13分下，繼包尾的艾美利亞後，成為另一支降班的球隊。

皇馬主帥安察洛堤說：「感覺很好，每個球員都在奮戰、展示質素和齊心合力，其中巴謙戴亞斯、祖斯奴及法蘭加西亞的表現令我驚喜。」「肥安」又滿意近期復出、此役擔正的門將泰拔高圖爾斯及中堅艾達米列達奧的表現，並相信後者周三凌晨主場迎戰艾拉維斯可再次上陣。此外，第3位巴塞隆拿若周二凌晨在主場擊退皇家蘇斯達，便可以1分反壓基羅納升上次席。

多蒙特則先被緬恩斯中場李安度巴列奴在12分鐘破門，隊友韓國國腳翼鋒李在城於19和23分鐘連入兩球，以0：3敗走，賽後續守在第5位，而緬恩斯則升上尾四。教練泰錫說：「己隊日前在歐聯碰巴黎聖日耳門踢出優秀和成熟足球，如今卻在另一賽事面對另一對手變成另一回事。這叫我非常憤怒。」

其他報道： 英超｜般尼確定聯同錫菲聯降班做「升降機」　盧頓護級只餘數字可能

其他報道： 單車｜李思穎場地日本盃三線出擊　女子捕捉賽記分賽再奪兩銅

相關字詞﹕體育 西甲 竹甲 歐聯 皇家馬德里 多蒙特 巴謙戴亞斯 安察洛堤 緬恩斯 CF格蘭納達 祖斯奴 泰錫 李在城 編輯推介

上 / 下一篇新聞