香港足總盃｜傑志4強再負東方勢無緣亞洲賽　賽後被球迷喝倒采　艾里奧信下季有改變 (19:37)

東方今季3次對傑志，在聯賽1勝1和不敗，在高級組銀牌決賽戰至加時僅負1：2屈居亞軍，法定時間內未輸過給「藍鳥」。傑志開賽初段圍攻，東方穩守突擊，並在18分鐘先開紀錄，巴科爾先傳中入禁區無人接應，隊友馬希偉在遠處截球後擺脫陳晉一傳中，巴科爾入楔推射得手，半場領先1：0。

今場雨戰有1395人入場，下半場雨勢加劇，傑志前鋒恩查門前有兩次良機，但先被東方中堅鐘樂安擋出；70分鐘在中堅羅素倒掛中柱後，恩查補射又「撻Q」射斜。藍鳥於76分鐘扳平，中場米基爾接應角球時帶有幸運成分「撻頭」頂入。不過傑志追平僅2分鐘再落後，東方中堅丹尼爾大腳長傳，巴科爾突破防線後再推過門將保羅射入空門，再度領先2：1。這名30歲西班牙籍射手87分鐘再有半單刀，被出迎的保羅掃跌，球證直接出示紅牌驅逐後者離場，視像裁判（VAR）覆核後維持判決。踢少一人的傑志由門將王振鵬把關，補時10分鐘內無力回天，繼本月1日聯賽後，再次在旺角大球場以1：2負宿敵。東方晉身6月1日決賽後，將鬥昨日爆冷淘汰理文的深水埗。

上季三冠王的傑志，今季縱贏得高級組銀牌及打入周三的菁英盃決賽，但聯賽在理文餘下兩仗多取1分便會衛冕失敗；如今再於足總盃4強出局，勢無緣下季的亞冠聯（ACL2）的分組賽（港超冠軍）及外圍賽附加賽（足總盃冠軍）席位。

傑志球員賽後走向藍鳥球迷的看台拍手致歉時，換來一陣噓聲，隊長艾里奧賽後稱對此理解，「當我們表現不好時，球迷有權喝倒采。今季成績欠佳，我們沒有藉口，但我有信心下季會變得更強捲土重來」。這名38歲港足中堅承認，無緣下季亞洲賽是最失望，但說：「這不是最差的一季，我們贏了一項盃賽和還有一場決賽，但整體表現是差，因為我們目標要贏聯賽和盃賽，卻輸掉了一些比賽」。效力傑志10季的他相信，管理層會為球隊下季作出一些改變，「成績未達標下，有改變是預期之內」。

艾里奧認為，今仗有跟從球隊戰術做好防守，「今場我們表現不錯，很可惜在主導比賽時，對手把握兩次反擊機會轉化成入球」。至於今仗場邊主要由助教兼菁英青訓總監卡度素督師，主教練金東進僅坐在其身後的後備席廂觀戰，對此艾里奧不作評論。金東進及卡度素賽後均拒絕受訪。

東方兩周內「雙殺」傑志，主教練盧比度重申為陣中年輕球員驚喜表現感驕傲，再點名馬希偉將有光明未來，「我在傑志學到好多，包括如何培訓和給機會年輕球員。當有更多有質素外援時，就能協助更多小將成長。如余在言和馬希偉將來到中國落班，也可以說是東方的成就」。他大讚今季加盟上陣29場入25球的巴科爾，「他的表現在我意料之外，真是好球員」。

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