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英超｜般尼確定聯同錫菲聯降班做「升降機」　盧頓護級只餘數字可能 (15:48)

今季英超在尾二輪基本確定3支降班球隊，般尼作客1：2不敵熱刺後，落實成為第2隊降班，聯同錫菲聯，上季英冠的冠、亞軍做「升降機」僅在英超一季。而最後一支升班馬盧頓作客1：3負韋斯咸後，成功護級只餘數字可能，領隊愛華士賽後因球迷反應哭成淚人。

今季英超3支升班馬基本上均「一輪遊」，般尼上季在英冠以101分奪冠升班，但昨晚作客1：2反負熱刺後，37輪只贏5場得24分，與同日作客0：1負愛華頓、以16分篤定包尾的錫菲聯，齊齊下季降回英冠。般尼領隊高柏尼賽後稱結束英超之旅後，會汲取今季經驗努力彌補差距，明日起就開始準備重返英超。

至於透過英冠升班附加賽晉級首戰英超的盧頓，昨作客韋斯咸於上半場領先1球，但下半場連失3球反負1：3。雖然尾四排第16的諾定咸森林完場連失兩球，主場2：3遭車路士絕殺，但得26分的盧頓差森林3分之餘，得失球差更落後12球，尚餘最後一輪下，成功護級僅存數字上可能。

盧頓領隊愛華士於2019年5月曾帶狼隊U23來港與港超球隊東方龍獅青年軍交流，並參與當年港會七人賽贏得碟賽冠軍。這名41歲英籍教頭昨仗完場後向看台球迷致謝時哭成淚人，他解釋道：「我是個情緒化的人，看到球迷的反應令我感動流淚。我感到責任重大，不想讓任何人失望，感謝職球員給我人生中最美好的18個月」。他亦稱會爭取捲土重來，再次來到英超這舞台。

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