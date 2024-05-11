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游泳︱何詩蓓主場戰長池計時賽　800自打破塵封16年港績封后 (19:30)

一連兩日的香港長池游泳計時賽今（11日）假香港體育學院閉門上演，「女飛魚」何詩蓓在女子800米自由泳決賽游出8分39.93秒，以1.73秒優勢打破塵封16年的香港紀錄封后。至於麥世霆在男子200米蛙泳決賽力壓趙浩俊稱王。

香港長池游泳計時賽作為巴黎奧運達標賽之一，吸引不少泳手參賽，港隊星將何詩蓓在女子800米自由泳決賽中，在首次轉池已遙遙領先，終以8分39.93秒強勢封后，並打破由歐鎧淳在2008年北京奧運造出的8分41.66秒舊港績。 何詩蓓目前包攬9個長池單項港績，在自由泳項目中，50、100、200、400及800米紀錄皆是其囊中物，只差1500米紀錄尚未到手。

同樣手握奧運入場券的張心悅，在女子200米背泳決賽以2分17.50秒奪冠，惟50米背泳卻不敵吳綽恩，以29.85秒摘銀。

男子組方面，麥世霆和趙浩俊在200米蛙泳決賽鬥得激烈，前者游出2分13.01秒，以0.58秒優勢奪冠，趙浩俊賽後笑言兩人互有輸贏，但為有這名競爭對手感高興。他透露目前跟何詩蓓的團隊一起訓練，並指奧運資格為自己的首要目標，「Siobhan是很好的泳手，也是很好的訓練伙伴，她真的很勤力，會推動大家一起進步」。完成在香港的比賽後，他與部分隊友下周將赴歐洲出戰環地中海賽。

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