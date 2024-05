網球︱佐高域羅馬大師賽闖第3圈　賽後簽名遭鋁樽擊中見血 (17:32)

佐高域上月中放棄參與馬德里公開賽,休戰近一個月後在羅馬大師賽復出。這名首圈輪空的塞爾維亞籍「世一」,次圈以局數6:3、6:1,直落兩盤擊退在外圍賽藉「幸運輸家(Lucky Loser)」闖正賽的莫廷,第3圈面對智利籍的泰比路。

佐高域賽後步向場邊為球迷簽名,其中一名球迷俯前索取簽名時,一個保溫鋁樽從其背囊溜出墜下,擊中佐高域的頭部;佐高域隨即抱頭倒地,要由場地保安護送離開球場。

賽會及後發聲明,指佐高域經治理後已返回酒店,毋須留院。意大利網球協會則透露,這名24次大滿貫男單冠軍得主被擊中後雖見血,但不用縫針。佐高域亦在社交網X(前稱Twitter)發文證傷勢無礙,「感謝大家留言關注。這是一次意外,我已返回酒店敷冰休息。我們星期日再見」。

Oh my god Djokovic got hit by a bottle while leaving the court in Rome.

Hoping all is good!



Hoping all is good! pic.twitter.com/YAQPySrukI— José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024