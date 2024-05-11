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網球︱佐高域羅馬大師賽闖第3圈　賽後簽名遭鋁樽擊中見血 (17:32)

網壇世界一哥佐高域今晨（11日）在羅馬大師賽次圈登場，直落兩盤輕取法籍球手莫廷過關。他賽後到場邊為球迷簽名時，被一個從看台跌落的鋁樽擊中頭部見血，惟事後他在社交網發文向球迷「派定心丸」證實無恙，形容事件「純屬意外」。

佐高域上月中放棄參與馬德里公開賽，休戰近一個月後在羅馬大師賽復出。這名首圈輪空的塞爾維亞籍「世一」，次圈以局數6：3、6：1，直落兩盤擊退在外圍賽藉「幸運輸家（Lucky Loser）」闖正賽的莫廷，第3圈面對智利籍的泰比路。

佐高域賽後步向場邊為球迷簽名，其中一名球迷俯前索取簽名時，一個保溫鋁樽從其背囊溜出墜下，擊中佐高域的頭部；佐高域隨即抱頭倒地，要由場地保安護送離開球場。

賽會及後發聲明，指佐高域經治理後已返回酒店，毋須留院。意大利網球協會則透露，這名24次大滿貫男單冠軍得主被擊中後雖見血，但不用縫針。佐高域亦在社交網X（前稱Twitter）發文證傷勢無礙，「感謝大家留言關注。這是一次意外，我已返回酒店敷冰休息。我們星期日再見」。

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