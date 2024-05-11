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香港足總盃︱深水埗爆冷淘汰理文歷史入決賽　陳浩然讚麾下爭氣　重提16年前往事鼓勵做主角 (19:00)

深水埗在今屆香港足總盃繼續做「黑馬」，這支地區球隊今午（11日）在香港仔運動場舉行的4強，憑下半場連入兩球，爆冷以2：1反勝港超榜首理文，率先晉身6月1日的決賽，並粉碎理文「雙冠夢」。主教練陳浩然去年11月接掌後，帶領這區隊由聯賽包尾到創球會歷史首入決賽，他稱讚球員「齊心爭氣」，透露賽前向球員提及他16年前領和富大埔同在足總盃4強淘汰南華的往事，以此鼓勵麾下要爭取做今仗「主角」。

賽事在昨日發生康文署女工被8吋長釘擊中頭危殆的香港仔運動場舉行，力爭雙冠王的理文上半場圍攻，隊長徐宏傑6分鐘角球中楣後，29分鐘由中場黃威施冷箭先開紀錄，半場領先1：0。受壓的深水埗於下半場53分鐘，由尼高拉斯接應長傳控定鏟入扳平，曾效力理文的他入球後高舉雙手未特別慶祝。理文翼鋒艾華頓其後兩次起腳均未能射破門將李溢晉的十指關。

深水埗於63分鐘再有機會，隊長顏卓彬近門撞射不入後，結果在73分鐘，尼高拉斯門前「撻Q」變助攻，造就下半場後備入替的肯尼亞籍前鋒鄧嘉門前篤入，憑這入球最終爆冷2：1反勝理文，晉身6月1日的決賽，將鬥明午4時30分另一場4強傑志對東方之勝方，冠軍將可參與下季亞冠聯（ACL2)的外圍賽附加賽。

深水埗季初由港超包尾，到去年11月改由陳浩然接任主教練，今年初再簽入前傑志翼鋒蘇沙上陣12場入6球，現聯賽排尾三第9名，在足總盃先於8強藉互射12碼淘汰冠忠南區，如今4強爆冷擊敗理文，創球會歷史首次入決賽，陳浩然讚麾下「齊心爭氣」做到部署，「球員賽前已很清楚落後時要如何做，我們上半場放棄進攻給對手攻，整場賽事發展幸運地在我們預期之內，能夠贏榜首球隊，反映球員執行力很好，教練團亦落了很多心思，開賽前找了球員家屬拍片鼓勵他們」。

陳浩然又透露，賽前向球員播放他在2008年帶領和富大埔在足總盃4強淘汰南華的比賽片段，「和這場一模一樣，同樣半場落後一球再反勝2：1。我和球員說當年大埔贏到南華，你們都可贏到理文，最重要做好部署。過去一周要好好享受訓練，因為這場賽事我們好難得有機會可以做主角，之前聯賽都無乜人提及我們」。他續道深水埗資源不多，很靠每個球員拼搏，「我不能要求球員做到很複雜的戰術或華麗的踢法，最少要做好防守，不能場場輸6、7球」。期間有職員指着他說「咁嘅成績仲唔係最佳教練？」陳浩然笑稱「下季」。功臣尼高拉斯稱今仗證明凡事都有可能，「我們知道與理文在聯賽的差距，但在盃賽只要專注和有努力，就有機會有回報」。

理文落敗後今季無緣做雙冠王，主教練曾昭達賽前曾提及盃賽是「爆冷溫床」，提醒麾下不能掉以輕心，賽後他承認兩失球都是自身犯錯，「球隊上半場佔盡優勢，下半場兩個失球是我們防守犯錯，這是無可厚非，絕對可以避免，作為教練要接受和改善，做得唔好就做得唔好」。理文本月19日港超作客再鬥深水埗，只要不敗便可提早一輪兼首次聯賽封王，曾昭達稱今場敗仗可給球員更大警惕，「賽後我和球員說是傷心、非常失望，但更重要是下仗遇同一對手要贏波必須取得分數，已無退路要提早奪冠」。

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