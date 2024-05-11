明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

法甲｜麥巴比宣布完季離隊結束7年PSG生涯　傳已跟皇馬簽約勢將加盟 (15:20)

巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比今晨（11日）宣布將於完季約滿離隊，結束7年PSG生涯，下周一（13日）對圖盧茲將是他最後一次為這次法甲冠軍在主場比賽。多個傳媒報道，這名25歲法國國腳已跟皇家馬德里簽約，下季終如願登陸「銀河艦隊」。

隨着PSG剛於歐聯4強止步，以及在下周一法甲出戰今季最後一仗主場，麥巴比於社交網發布影片，宣布今季是他在PSG最後一季，「我將最後一次為PSG在王子公園球場比賽，多年來我很榮幸成為這間法國最大球隊、世上最好的球會成員之一，來到的經歷令我作為球員和個人都有所成長。我想感謝所有隊友和合作過的教練，包括艾馬利、杜曹、普捷天奴、加迪亞和安歷基，還有體育總監李安納度和甘波斯，感謝球會所有工作人員。我將離開祖國法國、離開熟悉的聯賽，因為我認為需要在7年後迎接新挑戰」。不過麥巴比在影片中，唯獨沒有點名提及PSG會長艾基拉菲，有傳他們去夏曾就去留問題有爭執。

麥巴比自2017年夏天以1.8億歐元（約15.2億港元）轉會費天價加盟PSG，效力7季至今上陣306場入255球及交出108次助攻，贏得6次法甲冠軍、3次法國足總盃、2次法國聯賽盃及3次法國超級盃，個人亦4次當選法甲年度最佳球員及5次成為法甲神射手，是PSG隊史射手王，然而最終仍未能贏得歐聯。

轉會專家羅曼奴報道，麥巴比於今年2月已跟皇馬談妥轉會，將以自由身加盟，預計皇馬在6月2日歐聯決賽後就會隆重宣布此事。這支西甲冠軍兩年前已想羅致他，但麥巴比當年最終選擇再跟PSG續約。法國《隊報》頭版標題以西班牙文寫上「再見，謝謝」，並稱麥巴比已跟皇馬簽約，將成銀河艦隊陣中的頂薪球員。

其他報道：單車｜港隊埸地單車日本盃次日奪3牌　李思穎穿銀掛銅

相關字詞﹕明報體育 法甲 巴黎聖日耳門 基利安麥巴比 圖盧茲 皇家馬德里 編輯推介

上 / 下一篇新聞