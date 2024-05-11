法甲｜麥巴比宣布完季離隊結束7年PSG生涯　傳已跟皇馬簽約勢將加盟 (15:20)

隨着PSG剛於歐聯4強止步，以及在下周一法甲出戰今季最後一仗主場，麥巴比於社交網發布影片，宣布今季是他在PSG最後一季，「我將最後一次為PSG在王子公園球場比賽，多年來我很榮幸成為這間法國最大球隊、世上最好的球會成員之一，來到的經歷令我作為球員和個人都有所成長。我想感謝所有隊友和合作過的教練，包括艾馬利、杜曹、普捷天奴、加迪亞和安歷基，還有體育總監李安納度和甘波斯，感謝球會所有工作人員。我將離開祖國法國、離開熟悉的聯賽，因為我認為需要在7年後迎接新挑戰」。不過麥巴比在影片中，唯獨沒有點名提及PSG會長艾基拉菲，有傳他們去夏曾就去留問題有爭執。

麥巴比自2017年夏天以1.8億歐元（約15.2億港元）轉會費天價加盟PSG，效力7季至今上陣306場入255球及交出108次助攻，贏得6次法甲冠軍、3次法國足總盃、2次法國聯賽盃及3次法國超級盃，個人亦4次當選法甲年度最佳球員及5次成為法甲神射手，是PSG隊史射手王，然而最終仍未能贏得歐聯。

轉會專家羅曼奴報道，麥巴比於今年2月已跟皇馬談妥轉會，將以自由身加盟，預計皇馬在6月2日歐聯決賽後就會隆重宣布此事。這支西甲冠軍兩年前已想羅致他，但麥巴比當年最終選擇再跟PSG續約。法國《隊報》頭版標題以西班牙文寫上「再見，謝謝」，並稱麥巴比已跟皇馬簽約，將成銀河艦隊陣中的頂薪球員。

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