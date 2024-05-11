單車｜港隊埸地單車日本盃次日奪3牌　李思穎穿銀掛銅 (14:38)

在首日賽事贏得淘汰賽季軍的李思穎，次日在全能賽一改慢熱表現，在首項共30圈、7.5公里的捕捉賽以次名完成，她在隨後的配速賽和淘汰賽分別得第5和第9，完成頭3項賽事得94分，暫列第5。

這名剛滿23歲的港隊「小車神」在最後一項記分賽主動出擊，頭兩個衝刺圈皆獲首名，並於第5、7個衝刺圈排次名，逐步收窄分差。不過，李思穎最後以第3衝線，總分114分獲季軍，而内野艶和及垣田真穂贏得冠、亞軍。其他港將梁穎儀、梁寶儀和張履檾，分別排第7、16和17名。

李思穎與梁穎儀攜手出戰麥迪遜賽，兩人在80圈的賽事中，於第5個衝刺圈以首名衝線，惟代表樂天K-Dreams車隊的東道主車手内野艶和/垣田真穂在其餘7個衝刺圈皆獲第1， 加上在剩餘7圈時超前車群一圈，終以60分奪冠，而李思穎／梁穎儀則以18分得亞軍，梁寶儀／張履檾則被超車兩圈而未能完賽。

短組方面，吳思穎在女子凱林賽初賽以次名衝線，順利晉級。不過，她在決賽尚餘不足2圈時，韓將趙善英在內檔超車造成4車相撞，她亦因此被取消資格；早早領先的佐藤水菜獨自衝線，受波及的吳思穎及時重返賽道，終獲亞軍。