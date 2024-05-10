明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜皇馬曹亞文尼掛彩　恐無緣決戰多蒙特　拜仁基拿比傷腿筋或缺席歐國盃 (21:44)

皇家馬德里周中在歐聯4強次回合反勝及淘汰拜仁慕尼黑，但法國隊中場曹亞文尼今晨（10日）證實腳部受傷，或無緣下月2日凌晨在溫布萊球場決戰多蒙特。今季「四大皆空」的拜仁則有德國國腳翼鋒基拿比觸傷腿筋提早收咧，恐不能參加下月中在主場揭幕的歐洲國家盃。

應屆西甲冠軍皇家馬德里表示，曹亞文尼上場歐聯戰至70分鐘因左腳受傷退下火線，卻未有透露復出日期，但肯定避戰今晚聯賽作客尾二球隊CF格蘭納達 。據報24歲的他去年10月亦曾出現類似傷勢，當時需養傷6周，故此下月初及時復出惡鬥多蒙特成疑。至於拜仁慕尼黑的28歲攻擊球員基拿比則在上場比賽，只比賽了27分鐘便腿筋受創及今季餘下時間無法上陣，甚至因此或不能連續兩屆參戰歐國盃。

歐聯另一決賽球隊多蒙特方面，教練泰錫在今晚德甲尾二一輪作客尾三的緬恩斯前稱，在歐聯決賽前球隊必須一直保持穩定，而方法是繼續輪換球員，好處是「不僅令球員的體能和戰意上保持新鮮感，而且可讓其他球員獲得上陣機會」。「蜂兵」暫以32戰得60分名列第5，以3分落後主場迎戰雲達不來梅的「四哥」RB萊比錫。此外，尾二科隆將與領前6分的尾四客軍柏林聯踢搶分戰，後者日前解僱教練比利加，改由51歲的格羅迪季內第2次暫代領軍。

其他報道： 歐霸｜利華古遜補時逼和淘汰羅馬　將決戰阿特蘭大　沙比誓膺「三冠王」

其他報道： 足球︱大馬國腳費沙完成首次植皮手術　政府承擔復康治療　所屬球會開鑼戰棄權

其他報道： 乒乓｜黃杜配WTT沙特大滿貫摘銀　吳詠琳女雙掛銅

相關字詞﹕體育 歐聯 德甲 西甲 皇家馬德里 拜仁慕尼黑 多蒙特 基拿比 曹亞文尼 泰錫 決賽 編輯推介

上 / 下一篇新聞