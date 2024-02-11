明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱足總公布首季VAR數據　稱引證無偏幫大會　認3次錯判未來增網上平台解釋 (18:57)

港超今季首次起用視像裁判（VAR），本月完季前，香港足總裁判部今午（9日）舉行VAR技術研討會，與球會代表及傳媒提供今季數據，在83場賽事使用VAR有59次覆核，有3次最終判決屬錯誤決定。足總裁判委員會主席趙善銓承認首年推行VAR未做到盡善盡美，會考慮增設網上平台每月解釋判決，同時提及未來需尋求商業廣告贊助以持續營運。

今午港超研討會除了傳媒，11隊港超只有傑志、理文及大埔3隊代表到場。足總裁判部公布港超截至5月1日的首季VAR數據，共有83場使用VAR，包括71場港超、7場足總盃及3場高級組銀牌及2場菁英盃，共有59次VAR覆核，分別為25次12碼判決、5次紅牌決定、13次越位判斷，以及16次入球是否入白界。當中37次經覆核推翻原判、15次直接推翻決定、7次維持原判。此外，有3次最終判決屬錯誤決定，分別為高級組銀牌決賽東方前鋒巴科爾直接紅牌、港會在2月兩場港超分別對晉峰一球並非12碼，以及被冠忠南區入第2球屬越位。

此外，足總裁判部提供了11隊港超VAR覆核次數，顯示各隊數字相若，如傑志和理文經覆核後有利及不利判決同樣分別為6次及8次，反而標準流浪獲最多8次有利判決，足總裁判部總監張炎有稱，數據反映未有偏幫「大會」。

張炎有補充，手球判決多屬「主觀決定」，「不是每次手部觸球都叫犯規，要看是否合理位置」，強調全部都跟據FIFA指引；至於覆核時間，張炎有稱僅推行一年下各方經驗仍不足，如部分越位只是「髮絲之差」時，寧願多次檢查令結果更精準，令覆核時間較長。他稱下季港超繼續有VAR，希望能涵蓋所有賽事，更稱涉及主觀判決時總有參差，總結盼透過不斷改進，目標球證做到「大眾接受、期望及合適的決定」。

對於東方上月對傑志的手球爭議，足總裁判委員會主席趙善銓提及，事後除了足總專家小組，還找了FIFA 4名資深球證專家翻看片段，一致認同該球不是手球，反映有認真看待判決。他稱首年推行VAR在學習階段，未能做到盡善盡美，有改進空間，會考慮增設網上平台每月解釋判決，增加透明度，同時提及當日獲FIFA大部分資助時，承諾並非只應用到職業賽事，而是可在女子及青年聯賽都能夠推行，他承認每場VAR使費不菲「萬萬聲」，將來要持續發展下，除了量入為出，亦開始需要尋求商業贊助，如在VAR介面賣廣告。他亦透露預計明年落成的啟德體育園，主球場將有兩房間作為永久VAR房。

張炎有補充，VAR現時至少可推行兩季，會繼續爭取營運，包括探討在VAR器材、VAR房布置及球證制服等放商業廣告，「但不能是賭波公司或煙酒類廣告」。

港超首季VAR數據

執行賽事：83場

- 71場港超、7場足總盃、3場高級組銀牌、2場菁英盃

VAR覆核：59次

- 25次判斷12碼

- 5次紅牌決定

- 13次越位判決

- 16次覆核入球是否出界

3次錯誤判斷

- 2024/02/11 高級組銀牌決賽傑志vs.東方：加時階段東方前鋒巴科爾並非直接紅牌

- 2024/02/18 港超晉峰vs.港會：港會球員麥美倫第2個入球並非12碼

- 2024/02/25 港超港會vs.冠忠南區：南區球員李小恆的第2球應越位在先而非入球

相關字詞﹕體育 港超 球證 張炎有 足總裁判部 研討會 趙善銓 編輯推介 傑志 東方 理文

上 / 下一篇新聞