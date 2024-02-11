港超︱足總公布首季VAR數據　稱引證無偏幫大會　認3次錯判未來增網上平台解釋 (18:57)

今午港超研討會除了傳媒，11隊港超只有傑志、理文及大埔3隊代表到場。足總裁判部公布港超截至5月1日的首季VAR數據，共有83場使用VAR，包括71場港超、7場足總盃及3場高級組銀牌及2場菁英盃，共有59次VAR覆核，分別為25次12碼判決、5次紅牌決定、13次越位判斷，以及16次入球是否入白界。當中37次經覆核推翻原判、15次直接推翻決定、7次維持原判。此外，有3次最終判決屬錯誤決定，分別為高級組銀牌決賽東方前鋒巴科爾直接紅牌、港會在2月兩場港超分別對晉峰一球並非12碼，以及被冠忠南區入第2球屬越位。

此外，足總裁判部提供了11隊港超VAR覆核次數，顯示各隊數字相若，如傑志和理文經覆核後有利及不利判決同樣分別為6次及8次，反而標準流浪獲最多8次有利判決，足總裁判部總監張炎有稱，數據反映未有偏幫「大會」。

張炎有補充，手球判決多屬「主觀決定」，「不是每次手部觸球都叫犯規，要看是否合理位置」，強調全部都跟據FIFA指引；至於覆核時間，張炎有稱僅推行一年下各方經驗仍不足，如部分越位只是「髮絲之差」時，寧願多次檢查令結果更精準，令覆核時間較長。他稱下季港超繼續有VAR，希望能涵蓋所有賽事，更稱涉及主觀判決時總有參差，總結盼透過不斷改進，目標球證做到「大眾接受、期望及合適的決定」。

對於東方上月對傑志的手球爭議，足總裁判委員會主席趙善銓提及，事後除了足總專家小組，還找了FIFA 4名資深球證專家翻看片段，一致認同該球不是手球，反映有認真看待判決。他稱首年推行VAR在學習階段，未能做到盡善盡美，有改進空間，會考慮增設網上平台每月解釋判決，增加透明度，同時提及當日獲FIFA大部分資助時，承諾並非只應用到職業賽事，而是可在女子及青年聯賽都能夠推行，他承認每場VAR使費不菲「萬萬聲」，將來要持續發展下，除了量入為出，亦開始需要尋求商業贊助，如在VAR介面賣廣告。他亦透露預計明年落成的啟德體育園，主球場將有兩房間作為永久VAR房。

張炎有補充，VAR現時至少可推行兩季，會繼續爭取營運，包括探討在VAR器材、VAR房布置及球證制服等放商業廣告，「但不能是賭波公司或煙酒類廣告」。

港超首季VAR數據

執行賽事： 83場

- 71場港超、7場足總盃、3場高級組銀牌、2場菁英盃

VAR覆核： 59次

- 25次判斷12碼

- 5次紅牌決定

- 13次越位判決

- 16次覆核入球是否出界

3次錯誤判斷

- 2024/02/11 高級組銀牌決賽傑志vs.東方：加時階段東方前鋒巴科爾並非直接紅牌

- 2024/02/18 港超晉峰vs.港會：港會球員麥美倫第2個入球並非12碼

- 2024/02/25 港超港會vs.冠忠南區：南區球員李小恆的第2球應越位在先而非入球