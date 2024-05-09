歐霸︱利華古遜主場再戰羅馬　爭刷59年歐洲不敗紀錄 (20:16)

利華古遜vs.羅馬 now643台 明晨03：00直播

利華古遜日前德甲大勝法蘭克福後將不敗增至48場，看齊1965年的賓菲加，又首度揚威德甲，並在月底的德國盃坐亞望冠；在歐霸4強首回合作客領先2：0下，明晨返主場對羅馬只要不敗便可刷新歐洲不敗紀錄，「三冠王」機會亦大增。球會總監禾拉歸功會方前年10月果斷以沙比阿朗素為新帥，形容此舉是「勇敢冒險的完美決定」。他說：「無論最終是否能成為『三冠王』，今季是卓爾不凡的。」「藥廠」的34歲隊長門將哈迪基則說：「球隊接近成功，我將來會告訴孫兒。」

利華古遜此役勢有上仗缺陣的主力左翼衛阿歷斯基莫度及進攻中場科利安華迪斯復出。21歲的華迪斯今季除在歐霸貢獻入球和助攻各4個，德甲也交出入球及助攻各11個，獲沙比阿朗素稱讚前途無限。至於首回合各一言和的馬賽及阿特蘭大，將在次回合於意大利決一雌雄。另外，在歐洲協會聯賽4強首回合主場負2：4的阿士東維拉，次回合出征奧林比亞高斯恐滿途荊棘。

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