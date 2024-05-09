歐聯4強︱拜仁最後破網被判越位無覆核　杜曹批球證災難　迪歷特稱旁證賽後道歉認錯 (13:00)

拜仁在補時13分鐘最後一擊由後上的迪歷特射入網，但攻門前旁證舉旗指越位及球證吹哨下，最終未有視像裁判（VAR）覆核下判攻勢無效，引起拜仁球員及場邊教練團成員不滿抗議，且翻看片段所見迪歷特與皇馬中堅魯迪格疑處於平排位置，之後隨即完場負1：2在4強止步，加上在德國超級盃屈居亞軍、德國盃第二圈出局及德甲無緣冠軍，拜仁篤定繼2011/12年球季後再次四大皆空，今季加盟於各賽事入44球兼12次助攻的射手哈利卡尼再做「黑仔王」無緣錦標。拜仁亦繼1999年歐聯決賽在魯營球場被曼聯絕殺後，再次在西班牙經歷「黑色3分鐘」。

杜曹賽後對出局感到非常失望及憤怒，狠批球證最後判決是災難，「這明顯是違背現代足球規例的判決，進攻本應繼續到完成為止，旁證犯第一個錯誤，然後球證犯第二個錯誤」。他又稱球隊幾乎晉身決賽，為第一個失球嚴重失誤的門將紐亞護航，「他犯了一個100年都不會犯的失誤」，並解釋尾段換走卡尼，是因為對方因背傷無法繼續比賽。

迪歷特則透露賽後旁證向他道歉，承認判決犯錯，「如果不是明顯越位，就必須繼續比賽完成攻勢為止，規則很清楚，事後旁證也向我道歉承認判錯。雖然我不想說皇馬總是得到球證偏幫，但今場情况確有影響」。老將湯馬士梅拿也稱這情况「在馬德里經常發生」。

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