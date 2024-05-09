歐聯4強︱皇馬絕殺反勝拜仁與多蒙特爭冠　祖斯奴梅開二度做奇兵　安察洛堤六度入決賽 (11:00)

上周首回合雙方在安聯球場踢成2：2，次回合移師班拿貝球場上演。主場出擊的皇馬今仗多次機會均被拜仁門將紐亞化解，先是13分鐘雲尼斯奧斯祖利亞近射中柱，擋出洛迪高高斯的補射，40分鐘再撲出雲尼斯奧斯的射門，為拜仁半場力保不失。

這名38歲拜仁隊長於下半場初段接連飛身救出洛迪高直射罰球及雲尼斯奧斯的攻門後，戰至68分鐘反客為主先開紀錄，上半場入替傷出基拿比的左閘艾方素戴維斯，在反擊突入禁區切射破網。皇馬落後僅5分鐘，曾有拿祖費南迪斯的射門省中艾方素戴維斯改變方向入網，但視像裁判（VAR）覆核後，指這名隊長用手推跌甘美治在先而判「詐糊」。完場前高潮迭起，「銀河鑑隊」主帥安察洛堤於81分鐘「神調動」換入祖斯奴，這名34歲西班牙隊前鋒借將即做奇兵，先在88分鐘把握全場力挽狂瀾的紐亞接球時罕有甩手，衝前搶射扳平，再於補時1分鐘接應魯迪格傳中撞射得手，入球原判無效，後經VAR覆核證未有越位改而判有效，令皇馬於91分鐘反超前2：1。

補時12分鐘再出現關鍵一幕，拜仁中堅馬菲斯迪歷特後上射入龍門，但球證指在攻門前旁證已舉旗越位，皇馬守衛及門將聽到球證哨聲後亦未有防守，結果未有VAR審視引起拜仁職球員不滿抗議，最終在爭議聲下完場，皇馬兩回合計勝4：3，第18次晉身決賽將於6月1日鬥多蒙特，賽後球員改穿寫上西班文「邁向15」的球衣，意指力爭第15次高舉歐聯獎盃。今季加盟的中場祖迪比寧咸將於溫布萊球場倒戈前東家。

安察洛堤執教生涯10次對拜仁不敗，亦成為史上首位主教練6次領軍打入歐聯決賽，此前5次有4次奪冠。對於皇馬再入決賽，安帥笑言皇馬在歐聯常有一種「魔法」，「我們在歐聯經常發生難以解釋的事情，簡直就像一種魔法。今季球隊有不少傷兵，但其餘球員克服了困難，展現堅韌個性。在今場艱難比賽中，球員未有失去頭腦冷靜，落後時繼續努力前進，我認為這隊是我執教生涯中最好的陣容」。他又大讚功臣祖斯奴今季上陣時間不多下從未失去信心，總能在關鍵時刻作出巨大貢獻，是反映這支球隊個性的最佳寫照。

34歲的祖斯奴職業生涯效力過多隊 曾到德甲及英超落班，愛斯賓奴上季降班後，他今季外借到皇馬一季，至今各項賽事上陣46場入17球。據報這名大器晚成的西班牙國腳，於前年曾與家人到巴黎入場看歐聯決賽，穿上皇馬球衣為球隊打氣。兩年後成為愛隊入決賽反勝功臣，他賽後稱能夠穿上皇馬球衣就會付出所有，「只要能穿上皇馬球衣，我的職業生涯就是值得的。我夢想就是想在班拿貝球場踢球，我不知道自己是不是英雄，但我非常開心。這支球隊從不放棄，流着戰鬥到最後的血液」。季尾完外借的他又稱，將專注球季餘下賽事，才再考慮前程。