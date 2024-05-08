歐聯4強｜PSG再度無緣歐聯　麥巴比被問會否支持皇馬即轉身走人　安歷基坦言欠運 (18:00)

西班牙籍教頭安歷基今季加盟PSG後即協助衛冕法甲以及贏得法國超級盃冠軍，並且打入本月底的法國足總盃決賽，然而在班主最重視的歐聯離決賽再次只差一步。PSG今仗控球率高達70%，但全場30次攻門5次中龍、4次中框零入球，是自2003／04年球季有統計以來，在歐聯淘汰賽射門次數最多但未有入球的球隊。而PSG在今屆歐聯共有14次中門框，也是歐聯有統計以來最高紀錄。安歷基賽後坦言欠運，「非常失望，我們在兩場4強共有6次中門框，今場有30次攻門卻未能取得入球，我預期會入3球，有時足球就是這樣奇怪，但你必須祝賀晉身決賽的球隊，多蒙特是支偉大球隊，我希望他們最終能夠贏得冠軍」。

PSG會長艾基拉菲亦稱出局欠運，「我們目前是歐洲其中一支最年輕球隊，5年來3次入歐聯4強，足球有時就是不公平，但我為球隊感到自豪，未來是屬於我們」。不過當被問到來季是否繼續由安歷基執教時，艾基拉菲卻即場向傳媒發火說：「這算是甚麼問題，你懂得足球嗎？」

PSG頭號球星基利安麥巴比今仗有5次射門，包括1次撞射中楣，隨着球隊出局，盛傳來屆轉投西甲班霸皇家馬德里的他，或已為PSG完成最後一場歐聯比賽，賽後被問到另一場4強會否支持皇馬時，他反了白眼後就立即轉身離開。

歐聯4強｜多蒙特雙殺PSG相隔11年闖決賽 老將曉姆斯奠勝 列奧斯盼最後一戰圓夢

歐聯4強︱富克洛勢當多蒙特關鍵先生 阻PSG扭轉敗局