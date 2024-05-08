明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯4強｜多蒙特雙殺PSG相隔11年闖決賽　老將曉姆斯奠勝　列奧斯盼最後一戰圓夢 (15:21)

多蒙特在今晨（8日）歐聯4強次回合，憑老將中堅曉姆斯一箭定江山，作客以1：0擊敗全場有4次中柱中楣的巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計勝2：0，相隔11年再闖歐聯決賽。早前宣布完季離隊的「忠臣」馬高列奧斯，期望在「蜜蜂兵團」最後一戰圓夢。

多蒙特在上周首回合憑前鋒富克洛建功主場小勝1：0，次回合造訪王子公園球場，上半場雙方互有攻守踢成0：0，PSG下半場初段有18歲小將沙利艾馬利近射中柱後，隊長馬昆賀斯於50分鐘回傳犯錯輸角球，結果被多蒙特打破僵局，由老將中堅曉姆斯迎頂破網。總比數落後兩球的PSG傾力反撲，但左閘紐奴文迪斯阿歷山大60分鐘遠射又中柱，以及完場前球星基利安麥巴比的撞射及域天拿的遠射均中楣彈出，令這支法甲豪門終負0：1。

多蒙特兩回合計贏2：0，第三度兼繼2013年後再闖歐聯決賽，當年「蜜蜂兵團」在高普領軍以1：2不敵拜仁慕尼黑屈居亞軍，正選陣容只餘昨仗入球功臣曉姆斯及忠臣馬高列奧斯尚在陣中，巧合地當年決賽球場，與今屆同樣為英國的溫布萊球場。

34歲的列奧斯上周落實完季將不會與多蒙特續約，結束長達12年「蜂兵」生涯，賽後他走到觀眾席與球迷慶祝。此前他在宣布離隊的影片中，誓言要帶領多蒙特晉身歐聯決賽，最終履行承諾，賽事亦將成為他在多蒙特的最後探戈。他說：「對我來說是度過了難以形容的一周，無人預計我們能入決賽，感覺像回到2013年，也是一切的開始。經過10多年後，我再次與多蒙特晉身歐聯決賽。」曉姆斯稱無論決賽對手是誰，會憑氣勢爭勝，「由分組賽第2場開始，我們就相信有能力在歐聯取得成功，球隊已經多次證明這一點，因此沒理由不相信我們會捧盃」。他又稱為告別列奧斯，希望在決賽有圓滿結局。

此外，季中由曼聯借至多蒙特的翼鋒查頓辛祖，協助球隊打入歐聯決賽後，令「紅魔」將得到更高的借用費，據報至少多取400萬歐元。

歐聯4強︱富克洛勢當多蒙特關鍵先生　阻PSG扭轉敗局

相關字詞﹕明報體育 歐聯 多蒙特 德甲 巴黎聖日耳門 法甲 曉姆斯 基利安麥巴比 編輯推介

上 / 下一篇新聞