歐聯4強｜多蒙特雙殺PSG相隔11年闖決賽　老將曉姆斯奠勝　列奧斯盼最後一戰圓夢 (15:21)

多蒙特在上周首回合憑前鋒富克洛建功主場小勝1：0，次回合造訪王子公園球場，上半場雙方互有攻守踢成0：0，PSG下半場初段有18歲小將沙利艾馬利近射中柱後，隊長馬昆賀斯於50分鐘回傳犯錯輸角球，結果被多蒙特打破僵局，由老將中堅曉姆斯迎頂破網。總比數落後兩球的PSG傾力反撲，但左閘紐奴文迪斯阿歷山大60分鐘遠射又中柱，以及完場前球星基利安麥巴比的撞射及域天拿的遠射均中楣彈出，令這支法甲豪門終負0：1。

多蒙特兩回合計贏2：0，第三度兼繼2013年後再闖歐聯決賽，當年「蜜蜂兵團」在高普領軍以1：2不敵拜仁慕尼黑屈居亞軍，正選陣容只餘昨仗入球功臣曉姆斯及忠臣馬高列奧斯尚在陣中，巧合地當年決賽球場，與今屆同樣為英國的溫布萊球場。

34歲的列奧斯上周落實完季將不會與多蒙特續約，結束長達12年「蜂兵」生涯，賽後他走到觀眾席與球迷慶祝。此前他在宣布離隊的影片中，誓言要帶領多蒙特晉身歐聯決賽，最終履行承諾，賽事亦將成為他在多蒙特的最後探戈。他說：「對我來說是度過了難以形容的一周，無人預計我們能入決賽，感覺像回到2013年，也是一切的開始。經過10多年後，我再次與多蒙特晉身歐聯決賽。」曉姆斯稱無論決賽對手是誰，會憑氣勢爭勝，「由分組賽第2場開始，我們就相信有能力在歐聯取得成功，球隊已經多次證明這一點，因此沒理由不相信我們會捧盃」。他又稱為告別列奧斯，希望在決賽有圓滿結局。

此外，季中由曼聯借至多蒙特的翼鋒查頓辛祖，協助球隊打入歐聯決賽後，令「紅魔」將得到更高的借用費，據報至少多取400萬歐元。

歐聯4強︱富克洛勢當多蒙特關鍵先生 阻PSG扭轉敗局