NBA︱雲班耶馬大熱獲膺年度最佳新人　史上第6人全票當選 (17:35)

年僅20歲的雲班耶馬去夏以NBA選秀狀元身分加盟馬刺，雖然球隊正處於重建期，今季在西岸僅排尾二，無緣季後賽。不過，這名身高7呎4吋的法國籍中鋒個人表現亮眼，並且刷新多項新人紀錄，全季場均貢獻21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻、1.2次搶截及3.6次封籃，數據已媲美頂級球星。

在今屆年度新人票選中，他獲得全數首名票，以壓倒性姿態擊敗雷霆中鋒賀格倫及夏洛特黃蜂前鋒班頓米拿等人，獲膺最佳新人獎，亦是繼1984年的拉夫森遜、1990年的大衛羅賓遜、2011年的比歷克格芬、2013年的李拿特，以及2016年的唐斯之後，歷來第6位全票獲獎的最佳新人。

他在知悉獲獎後受訪時表示：「我的目標是盡力幫助球隊最得最好成績，我知道自己在場上仍可做得更好，個人獎項固然令我感鼓舞，但更重要是協助球隊進步。」

至於今早上演的季後賽次圈，西岸3號種子的明尼蘇達木狼在兩大球星唐斯及安東尼愛華士分別攻入27分領銜下，作客以106：80再挫衛冕的2號種子丹佛金塊，場數領先2：0，周六將返主場力爭再下一城。而東岸次圈方面，2號種子的紐約人在主場首擊再有星級控衛謝倫般遜發威獨取全場最高43分，助球隊以121：117力克6號種子的印第安那溜馬，場數領先1：0。

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