英超︱曼聯慘吞水晶宮4蛋締3項劣績　卡斯米路串演中堅災難　坦夏格仍稱是復興合適人選 (15:38)

曼聯今仗有隊長般奴費南迪斯自加盟以來，首次因傷缺陣，賽前有哈利馬古尼因傷要缺陣3周下，由剛傷癒的老將莊尼伊雲斯與卡斯米路鎮守中路。然而後者串演中堅今仗表現錯漏百出，全場8次被突破，有3個失球均來自其犯錯，先是12分鐘飛鏟米高奧利斯失敗，被這名傳曼聯目標輕鬆先開紀錄。完半場前桑馬迪達擺脫伊雲斯後勁射破網。下半場曾入球詐糊的卡斯米路，於58分鐘睇漏被後上的泰歷米素爾再下一城；這名32歲巴西國腳再於66分鐘後場被搶走球，令奧利斯梅開二度，紅魔終以0：4大敗一場，首次在英超被水晶宮單季雙殺。

曼聯近7場聯賽僅一勝，賽後35戰54分排第8，得失球數為-3，餘下3仗聯賽更要主場大戰榜首阿仙奴、紐卡素及作客白禮頓，避免成為史上最差英超排名球季（2021／22年的58分）仍差4分，最後足總盃決賽對曼城，要取下季歐霸資格並不樂觀。而曼聯英超最差排名是2013／14年的第7名。坦夏格帶領下紅魔今季再創兩項尷尬紀錄，分別為已輸13場成英超單季輸最多場數，以及各項賽事已失81球，成為自1976／77年以來失球最多一季，亦是今季歐洲五大聯賽失球第4多球隊，僅次於錫菲聯、盧頓及韋斯咸。

評述賽事的利物浦名宿加歷查認為，曼聯U23都不會以這個比數不敵水晶宮，認為完季需要與坦夏格分道揚鑣。被問到是否帶領曼聯復興的合適人選，坦夏格賽後仍以「肯定」回應，「如果有合適的球員，就會有一套完整的陣容，但我們幾乎失去整條防線人腳，令我們遇到麻煩。球隊今場明顯表現不佳，未能按照自己想法去踢。今季我們有巨大問題，但這場是今年第4場失利，所以不算多」。他為卡斯米路護航，稱球隊失球不能只歸咎於一名球員，又稱會繼續戰鬥，在餘下3場聯賽為全取9分而戰。

另外，排第9的韋斯咸宣布，執教球隊4年半的領隊莫耶斯將於完季約滿離開，這名曼聯前帥帶領「鎚仔幫」連續3季出戰歐洲賽，包括上季贏得歐洲協會聯賽冠軍。據報將由曾執教狼隊的西班牙籍教頭盧柏迪古接手。