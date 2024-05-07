明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

桌球︱基倫威爾遜決賽擊敗積克鍾斯　首奪世界冠軍 (16:00)

世界桌球錦標賽今晨（7日）於英國克魯斯堡劇院煞科，主場出戰的基倫威爾遜以局數18：14擊敗今屆「黑馬」的威爾斯籍好手積克鍾斯，首奪世界冠軍。

32歲的基倫威爾遜曾於2020年殺入世界賽決賽，但最終以局數8：18不敵「火箭」奧蘇利雲奪亞而回。不過他在今屆世界賽沿途未受太大考驗，其中在8強更以13：8淘汰蘇格蘭籍名將「巫師」希堅斯，並於4強以17：11淘汰同胞基拔。而他的決賽對手為積克鍾斯，這名30歲威爾斯籍好手今屆由外圍賽一路闖關，並在8強及4強先後力克兩大名將特林普及冰咸，成為史上第7名於世界賽能從外圍賽戰至決賽的球手。

威爾遜在決賽初段先聲奪人，首局打出一棒129度先拔頭籌後，並且一度拉開局數7：0。及後積克鍾斯雖然連贏3局拉近比數，但基倫威爾遜全場手感火熱，全場打出6棒破百，一直保持至少3局的優勢，最終以18：14擊敗世界排名44位的鍾斯首封王，成為史上第17位桌球世界冠軍。

這名世界排名第12位的英籍好手賽後捧起12年職業生涯以來最高殊榮，賽後感言道：「我非常感激父母，由小到大一直在背後支持着我打桌球，沒有他們我不會在這裏。」而他亦笑言自己與積克鍾斯亦從小認識，並且一起在青年賽看着大家成長，今次能在世界賽碰頭是夢寐以求的畫面，「但贏了他只能說聲對不起了」。而鍾斯亦大方恭賀對方道：「我在此恭喜基倫及他的家人，他們絕對值得這座冠軍。」

 

相關字詞﹕體育 編輯推介 桌球 世界賽 世界桌球錦標賽 基倫威爾遜 積克鍾斯

上 / 下一篇新聞