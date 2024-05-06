英超︱沙拿傳射領利物浦近3仗首勝　熱刺四連敗爭前四悲觀　坦夏格確認般費下季留曼聯 (21:10)

隨着對上兩場英超1和1負，加上沙拿公然在場邊與高普現齟齬，利物浦今季衝冠之旅幾近夢碎。今仗回師晏菲路的紅軍，上半場已先藉沙拿及安德魯羅拔臣建功領先。換邊後加普及哈維艾利洛錦上添花，及後熱刺雖由李察利臣及孫興愍末段破門，但仍無力阻止全失3分。高普賽後稱讚沙拿「盡展非凡能力」，又強調即使球隊最後成績如何，自己絕對不會收回季後離開利物浦的決定。

至於自2004年11月後，首度在英超四連敗的熱刺，賽後35戰得60分排第5名，落後多踢1場的「四哥」阿士東維拉7分，欲打入前4爭取來季歐聯資格不容樂觀。不過熱刺主帥普斯迪高路仍正面看待這場敗仗，「比起之前兩場敗仗，至少今晚在晏菲路作賽的球員，都很努力為達到賽前要求而奮戰到底」。

另外，今季飽受傷兵問題困擾的曼聯再接噩耗，有復勇跡象的哈利馬古尼因拉傷肌肉缺陣3周，意味該名中堅今個英超賽季或已「收咧」，甚至月底對曼城的足總盃決賽都未必廳披甲。至於曾提及對自己未來有疑慮的曼聯中場般奴費南迪斯，則獲領隊坦夏格確認「來季必定續留效紅魔」。

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