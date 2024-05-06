F1｜諾利斯邁阿密站爆冷封王　出戰逾百場首奪分站冠軍 (18:21)

24歲的諾利斯今站排第5位起步。他在第28圈乘隊友皮亞斯齊進入維修站後取得領先，至下一圈威廉士車隊的沙根特及哈斯的麥奴臣「炒車」，賽事一度出動安全車，諾利斯此時藉機進入維修站換胎，完成後保住首席。儘管韋斯塔本在安全車於第33圈離開後展開強攻，但諾利斯在餘下圈數頂住壓力，終以1小時30分49.876秒率先衝線，快「韋少」7.612秒。法拉利的陸克萊則摘季。

來自英國的諾利斯，今年在F1度過第6個賽季，過去曾15次踏上頒獎台卻未曾登頂。如今首嘗分站冠軍滋味，賽後歡喜若狂的與車隊人員抱成一團慶祝。他直言已渴求這勝利甚久，一吐過去被諷「Lando No-wins」的烏氣，「一路走來受盡別人的質疑，短短5年間確實出現過不少失誤。我沒因此失去信念，還喜歡到社交網看攻擊我的留言，並一笑置之。現在終於能證明這些人是錯的，感謝這些人造就我現在更燦爛的笑容」。

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