明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱菁英盃頒11隊最佳U22球員　伍健承認傑志聯賽已輸　稱新簽外援表現不似預期 (16:52)

賽馬會菁英盃將於下周三（15日）舉行決賽，由傑志與標準流浪爭冠。香港足球總會今午（6日）舉行賽前記者會，同時頒發11隊港超各隊最佳U22球員獎項。傑志會長伍健出席活動後承認今季簽入的外援表現不似預期，聯賽爭標「已輸咗」。

菁英盃決賽將於5月15日下午3時在旺角大球場舉行，由標準流浪對傑志，今午於香港足球會舉行賽前記者會。馬會自上屆起贊助菁英盃，增設球員個人獎項，今屆設有「每隊最佳U22球員」獎項，由每隊職球員各自選出隊中最佳的U22球員，獲獎球員可獲得3000元獎金及獎座乙個。決賽當日再由在場傳媒從11名獲獎球員中選出「U22星中之星」，將再獲5000元獎金及獎座乙個。

11名得獎者包括陳晉一（傑志）、趙正宇（標準流浪）、伍瑋謙（冠忠南區）、潘尚希（理文）、馬希偉（東方）、龐焯熙（晉峰）、劉君正（均業北區）、張廣然（深水埗）、王顯琛（大埔）、李樂謙（香港U23）及李俊諺（港會）。

決賽方面，菁英盃冠軍球隊將獲12萬元獎金，亞軍獎金則6萬元。流浪和傑志分別提名九龍樂善堂和基督教聯合醫務協會為受惠機構，將獲馬會捐款，冠軍指定機構獲10萬元，亞軍指定機構獲5萬元。

身兼標準流浪及九龍樂善堂主席的莫文韜笑言，流浪若奪冠將「一舉三得」，稱除了機構受惠，亦可令球會會長兼其父莫耀強一圓「攬住獎盃」夢，也讓完季掛靴的林嘉緯及盧均宜在這場「告別戰」劃上完美句號。

傑志於港超落後理文6分，後者只要本月19日作客深水埗至少取1分不敗，足以提早一輪封王。傑志會長伍健今日承認，聯賽爭標在他心目中「已輸咗」，稱緊接會盡力在足總盃（4強）及菁英盃捧盃做「盃賽三冠王」，「我搞波咁耐贏得又輸得，由2010年聯賽奪冠，之後贏多輸少，但唔等於贏得哂，球會歷史總是贏數年後總會差一次」。他承認，季初引援「隔山買牛」下，多名外援表現「不似預期」，影響了球隊實力。對於有網民指傑志今季敗筆之一，在於錯判簽入傷多過踢的貴價中鋒金信煜，要求向球迷道歉，伍健形容金信煜的去向為「在雷達內的重要事件」，「現在未有公布，我們引入每個外援都希望達到預計功效，如果我們覺得要處理時都會盡量處理，此事已處理一段時間，但內裏牽涉合約及法律條文，有時決定不是今日做了就可以明日發生」。他補充：「總有一季會有這種情况，花無百日好，總有起伏要面對，搵錯人後最緊要是點樣改正，如果成日道歉就會好累。球會和一間公司一樣，總有做錯決定時候，我們預見情况像是一座冰山，大部分都在水下睇唔到，但我們會花很多時間不斷去改變，包括關於今季和下季，逐個問題處理，一定不會坐以待斃。」

流浪總監李輝立在身旁笑言，想傑志繼續「集中聯賽」，「你們在分組賽輸過給我們，唔爭在輸埋這場」，又稱「在我心目中傑志是（港超）第一，理文這冠軍是執返嚟，是你們送給他們」。

流浪18歲小將趙正宇稱，從今季多次與傑志交手，證明球隊有能力擊敗對方。他未曾跟陳晉一交手，形容對方為全能左閘可攻可守。他稱滿意自己今季上陣機會和表現，剛考完文憑試後將可專心備戰決賽；21歲的陳晉一已為大港腳，於2020年首奪菁英盃兼獲選決賽最有價值球員（MVP），有過決賽捧盃經驗，但他也稱不會輕視，並讚趙正宇靈活有技術，「上仗聯賽落敗（負東方），對球隊是很大警號，之後賽事將會更集中，加上球隊都經歷了很多，會繼續以每場贏波為目標」。

其他報道：港足｜兩港腳首在中超對位較量 茹子楠形容近兩年最開心一仗 孫銘謙盼續各自努力

相關字詞﹕體育 港超 賽馬會菁英盃 馬會 U22球員 傑志 標準流浪 伍健 陳晉一 李輝立 趙正宇 編輯推介

上 / 下一篇新聞