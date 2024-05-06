港超︱菁英盃頒11隊最佳U22球員　伍健承認傑志聯賽已輸　稱新簽外援表現不似預期 (16:52)

菁英盃決賽將於5月15日下午3時在旺角大球場舉行，由標準流浪對傑志，今午於香港足球會舉行賽前記者會。馬會自上屆起贊助菁英盃，增設球員個人獎項，今屆設有「每隊最佳U22球員」獎項，由每隊職球員各自選出隊中最佳的U22球員，獲獎球員可獲得3000元獎金及獎座乙個。決賽當日再由在場傳媒從11名獲獎球員中選出「U22星中之星」，將再獲5000元獎金及獎座乙個。

11名得獎者包括陳晉一（傑志）、趙正宇（標準流浪）、伍瑋謙（冠忠南區）、潘尚希（理文）、馬希偉（東方）、龐焯熙（晉峰）、劉君正（均業北區）、張廣然（深水埗）、王顯琛（大埔）、李樂謙（香港U23）及李俊諺（港會）。

決賽方面，菁英盃冠軍球隊將獲12萬元獎金，亞軍獎金則6萬元。流浪和傑志分別提名九龍樂善堂和基督教聯合醫務協會為受惠機構，將獲馬會捐款，冠軍指定機構獲10萬元，亞軍指定機構獲5萬元。

身兼標準流浪及九龍樂善堂主席的莫文韜笑言，流浪若奪冠將「一舉三得」，稱除了機構受惠，亦可令球會會長兼其父莫耀強一圓「攬住獎盃」夢，也讓完季掛靴的林嘉緯及盧均宜在這場「告別戰」劃上完美句號。

傑志於港超落後理文6分，後者只要本月19日作客深水埗至少取1分不敗，足以提早一輪封王。傑志會長伍健今日承認，聯賽爭標在他心目中「已輸咗」，稱緊接會盡力在足總盃（4強）及菁英盃捧盃做「盃賽三冠王」，「我搞波咁耐贏得又輸得，由2010年聯賽奪冠，之後贏多輸少，但唔等於贏得哂，球會歷史總是贏數年後總會差一次」。他承認，季初引援「隔山買牛」下，多名外援表現「不似預期」，影響了球隊實力。對於有網民指傑志今季敗筆之一，在於錯判簽入傷多過踢的貴價中鋒金信煜，要求向球迷道歉，伍健形容金信煜的去向為「在雷達內的重要事件」，「現在未有公布，我們引入每個外援都希望達到預計功效，如果我們覺得要處理時都會盡量處理，此事已處理一段時間，但內裏牽涉合約及法律條文，有時決定不是今日做了就可以明日發生」。他補充：「總有一季會有這種情况，花無百日好，總有起伏要面對，搵錯人後最緊要是點樣改正，如果成日道歉就會好累。球會和一間公司一樣，總有做錯決定時候，我們預見情况像是一座冰山，大部分都在水下睇唔到，但我們會花很多時間不斷去改變，包括關於今季和下季，逐個問題處理，一定不會坐以待斃。」

流浪總監李輝立在身旁笑言，想傑志繼續「集中聯賽」，「你們在分組賽輸過給我們，唔爭在輸埋這場」，又稱「在我心目中傑志是（港超）第一，理文這冠軍是執返嚟，是你們送給他們」。

流浪18歲小將趙正宇稱，從今季多次與傑志交手，證明球隊有能力擊敗對方。他未曾跟陳晉一交手，形容對方為全能左閘可攻可守。他稱滿意自己今季上陣機會和表現，剛考完文憑試後將可專心備戰決賽；21歲的陳晉一已為大港腳，於2020年首奪菁英盃兼獲選決賽最有價值球員（MVP），有過決賽捧盃經驗，但他也稱不會輕視，並讚趙正宇靈活有技術，「上仗聯賽落敗（負東方），對球隊是很大警號，之後賽事將會更集中，加上球隊都經歷了很多，會繼續以每場贏波為目標」。

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