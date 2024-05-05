西甲｜巴塞遭基羅納雙殺　皇馬提早4輪第36次封王　安察洛堤認因歐聯撼拜仁需壓抑喜悅 (20:04)

皇家馬德里憑巴謙戴亞斯、祖迪比寧咸及祖斯奴下半場建功，以3球輕取排尾三的卡迪斯，巴塞隆拿其後作客基羅納雖由安達斯基斯坦臣和羅拔利雲度夫斯基上半場破門兩度領前，卻被在65分鐘後備上陣的敵鋒樸圖梅開二度及交出助攻，令巴塞繼西甲首循環後，再一次以2：4落敗，賽後更被獲得下季歐聯參賽權的基羅納以1分反壓跌落第3，領前作客以1：0挫馬略卡的「四哥」馬德里體育會6分。

皇馬教頭安察洛堤說：「我們此際應感快樂，但這次喜悅顯然必須壓抑一下，因接下來就是今季最重要的一仗（主場對拜仁慕尼黑）。」皇馬的第36個西甲錦標來得不易，事關去夏既有賓施馬離隊，季初又有守將艾達米列達奧、阿拉巴和門將泰拔高圖爾斯等主將因重創長唞，卻藉新兵中場祖達比寧咸攻入18球，一對巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯共斬獲23球，加上以魯迪格為首的防線只失守22次，終助「銀河艦隊」迄今只輸一仗下重奪冠軍，而令「肥安」深感安慰的是，高圖爾斯此役終傷癒復出把關。

巴塞衛冕失敗的同時，巴塞女足在聯賽以4：1大勝CF格蘭納達，拋離對賽較差的皇馬15分，提早5輪蟬聯冠軍。巴塞女足已在西超盃奪魁，若再在西班牙盃及歐聯決賽勝出，便可榮膺「四冠后」。

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