田徑｜呂麗瑤100米欄初賽刷新PB　決賽力壓澳洲選手主場封后　冀平常心爭奧運資格 (20:28)

呂麗瑤在女子100米欄初賽第2組登場，並在末段稍為收步下跑出13.15秒，將其PB推前0.12秒，距離由陳秀英在20年前寫下的香港紀錄僅差0.1秒，並以總成績首名晉級。她在衝線後難掩驚喜，身旁對手亦向她送上擁抱道賀。

呂麗瑤短休約6小時後，於決賽跑出13.27秒，以0.08秒力壓澳洲隊的Abbie Taddeo奪金。她在賽後笑稱天公造美，令賽事能在好天氣下舉行，「在香港比賽當然開心，因為自己地方熟悉一點，所以我在今早可以很專注」。

談及在初賽刷新PB，呂麗瑤直言證明過去近半年赴美國佛羅里達州集訓有功，而且訓練團隊中全為跨欄選手，當中包括中國國家隊的杭州亞運金牌得主林雨薇，「組內氣氛很好，大家每日都是良性競爭，亦會鼓勵彼此」。她續指會不時在當地參賽，與高手較量，自己在短途表現亦有改善，「本身60米欄是我的弱項，我以前最快只跑到8.47秒，但今年2月在室內亞洲賽跑入8.26秒，算是大躍進，這段時間收穫甚豐，現在室外賽季剛開始，希望可逐場進步」。

雖然在決賽未能推快PB，但呂麗瑤期望於接下來的賽事再有突破，並以平常心看待爭取奧運資格，「無論去奧運或造PB，每個運動員都想做到。不過每場比賽都是為下次作準備，我們只要專心做好自己就好」。不過，她也指今次PB是個肯定，「我過去一年做了很多決定，這讓我知道我的方向正確，能繼續行落去」。至於張紹衡在男子110米欄初賽跑出13.77秒刷新PB，惟決賽未能控制起步節奏，終跑出13.98秒得「梗頸四」。

田項方面，正為奧運資格努力的「跳遠王子」陳銘泰，在男子跳遠決賽憑第4跳的7.75米，以0.06米負中華台北隊的文華佑摘銀，另一港將高澔塱則以7.58米得「梗頸四」。

陳銘泰賽後坦承，原本今場目標為衝擊由自己保持的香港紀錄8.12米，惟頭兩跳皆犯規令他有所保留，「我想在今年破香港紀錄，爭取奧運資格，但今日正常發揮不好，少少可惜，把握不到機會在香港錦標賽造好成績」。他續指明晚將返回歐洲繼續訓練，接下來亦會跟呂麗瑤同赴希臘和塞浦路斯比賽。

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