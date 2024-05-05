英超｜夏蘭特「大四喜」領曼城大捷　續落後阿仙奴1分　稱「不在乎那男人」回應堅尼嘲諷 (17:49)

英超次席球隊曼城今晨（5日）藉艾寧夏蘭特「大四喜」，主場以5：1大勝狼隊，賽後35戰82分續落後多踢1場的阿仙奴1分。主帥哥迪奧拿賽後稱球隊為破天荒成就四連霸，餘下3輪必須全勝；夏蘭特則以「我其實不在乎那個男人」，來回應被曼聯名宿堅尼指只有英乙水準的嘲諷。
曼城右閘加華度爾於12分鐘博得12碼，艾寧夏蘭特操刀打開紀錄。他在35分鐘接應洛迪卡斯簡迪傳中頂入遠柱，並於完上半場前博得12碼，他親自主射得手。下半場接戰至53分鐘，狼隊藉韓國隊鋒將黃喜燦破蛋，但僅1分鐘後，夏蘭特接應復出翼鋒菲爾科頓長傳禁區內妙射死角而入，加上入替他的祖利安艾華利斯於85分鐘埋齋，終令曼城大勝5：1兼取得英超六連捷。
曼城餘下3輪對手依次是主隊富咸、熱刺和客軍韋斯咸，而多踢1場的榜首阿仙奴則先出征曼聯後主場迎戰愛華頓，是以主帥哥迪奧拿說：「己隊若要成為冠軍，餘下比賽必須全取9分，否則阿仙奴便會封王。」哥帥又強調早前態沉的夏蘭特及時復勇，「他已返回工作崗位，那兩球12碼以外的入球是令人難以置信的」。
夏蘭特特別提及自己騰空力強後頭槌建功一球道：「那是一個漂亮入球。我的爸爸定必喜歡它。」他的父親是曼城名宿，於2001年在曼市吡戰被曼聯名宿堅尼粗野攔截後斷腳，其後雖康復但無復舊觀，最終黯然掛靴。對於早前被堅尼嘲笑只有英乙水平，夏蘭特說：「我其實不在乎那個男人，所以沒關係的。」
夏蘭特暫以25球領前射手榜，車路士中場高爾彭馬及紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克以20球隨後。伊沙克今晨為「喜鵲」建功，協助球隊作客以4：1大勝般尼，令後者以36戰續得24分排尾二，落後尾四諾定咸森林5分。森林作客以3：1反勝早已篤定降班的包尾大幡錫菲聯後，領前尾三盧頓3分。另外，錫菲聯迄今36戰失100球，成為英超38輪比賽制度失球最多球隊，此前只有史雲頓在1993／94年球季的42輪制度中失守100次。
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