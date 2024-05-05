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足球｜美斯單場5次助攻寫歷史　領國際邁阿密反勝續居首　C朗連中三元領艾納斯大捷 (17:33)

兩大球王今（5日）分途發威，其中美斯在美職聯賽攻入1球兼助攻「五福臨門」，同時寫下個人及聯賽單場助攻紀錄，領國際邁阿密在主場反勝紐約紅牛6：2，續居東岸榜首；至於基斯坦奴朗拿度（C朗）亦在沙特聯賽「連中三元」，助艾納斯在主場6：0狂數艾維達，穩守次席。

阿根廷球王美斯年初訪港因傷鬧出場風波，雖然他在今季美職開季亦曾受傷患影響，但及後愈戰愈勇，今早為國際邁阿密在主場掛帥伙拍好友「阿蘇」蘇亞雷斯攻堅，雖然半場落後紐約紅牛0：1，但下半場先於48分鐘助攻予馬迪亞斯羅渣士先開紀錄，兩分鐘後這名36歲球王藉一次反擊機會，殺入禁區接應阿蘇的助攻射入。其後他於62分鐘再獻助攻予羅渣士後，分別於69、75及81分鐘，投桃報李三度妙傳予阿蘇建功「連中三元」之餘，個人亦交出了出5次助攻，同時刷新個人及美職聯單場及半場最多助攻紀錄。結果他領銜國際邁阿密在主場以6：2大勝紐約紅牛，賽後12戰得24分續排東岸榜首，而美斯今季在聯賽上陣8場則已累積攻入10球及交出9次助攻。

另外，葡萄牙球王C朗今晨亦在沙特聯發威，分別在5、12及52分鐘建功，個人大演帽子戲法，加上沙迪奧文尼、奧達維奧及艾法迪亦各建一功，終在主場以6：0大勝艾維達，各賽事四連捷，賽後在聯賽以30戰得74分續居次，落後榜首希拉爾9分但踢多1場。

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