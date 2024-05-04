英超｜阿仙奴主場3球淨勝般茅續居首　葉士域治英冠奪亞相隔22年再戰英超 (21:40)

矢志相隔20年重奪英超冠軍的阿仙奴，在爭標最後直路不容有失下，今征戰般尼茅夫甫開賽便主動強攻但一直未能打破悶局，直至上半場末段，鋒將夏維斯殺入禁區被敵軍門將麥克查華斯踢跌博得12碼，布卡約沙卡操刀中鵠，助半場多達16次攻門下終獲回報，領先1球完半場。

換邊後戰至70分鐘，「兵工廠」由翼鋒李安度杜沙特接應賴斯的傳送射入拉開比數。加上賴斯於補時7分鐘窄角度射入錦上添花，結果阿仙奴在主場以3：0輕取般茅，賽後36戰得83分續居首。

另外，盧頓今晨於主場以1：1逼和愛華頓，賽後36戰得26分續排第18，護級形勢續被動。暫列第8的車路士今晚迎戰相差兩分緊隨其後但踢多1場韋斯咸；「四哥」阿士東維拉今晚則作客白禮頓爭返勝軌，力保前四取來屆歐聯席位。

至於英冠今晚煞科，葉士域治在主場以2：0挫哈特斯菲爾德，46戰得96分取得亞軍，將聯同取97分封王的李斯特城攜手下季升上英超。而第3至6位球隊將轉戰附加賽，其中季席的列斯聯將鬥第6的諾域治，第4的修咸頓面對第5的西布朗，兩仗勝方將在決賽爭奪升班最後一席。

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