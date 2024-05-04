田徑｜俞雅欣主場亮相　田徑錦標賽封后嘆表現未如意　將赴歐續爭奧運資格 (19:55)

在杭州亞運創下6.50米港績的俞雅欣，此戰6次試跳中有4次犯規無效，但在第2、3跳分別做出6.38及6.32米的成績，最終力壓跳出6.19米的澳洲籍選手Tomysha Clark，以及跳出6.01米的越南代表Bui Thi Loan，贏得冠軍。她稱賽前仍以破個人最佳成績為目標，對表現略感失望，「感覺狀態不錯，未能把握機會有點可惜。可能太想做好成績而構成壓力，步點並沒拿捏得太好」。

巴黎奧運女子跳遠共有32個席位，目前有14名運動員已達到6.86米的標準成績取得資格，餘下席位將按奧運周期世界排名順序分配（每隊上限3人）。目前排名第42位的俞雅欣，之後會繼續跟隨教練陳慧賢（Animo）到海外訓練，笑言現可着手尋找在歐、美可參與的賽事，「一直有搵緊，但不想影響比賽沒有太着急，現在可以開行馬力去搵」。她透露暫定會到匈牙利及斯洛伐克參與當地賽事，並對6月30日「死線」前後來居上進軍巴黎仍保持正面，「只要未來2至3場，都跳到6.5米以上，都足以躋身世界前32名」。

本港今日廣泛地區落起大雨，天文台懸掛紅色暴雨警告近7小時。香港田徑錦標賽受雨勢影響，原定今早11時舉行的賽事需推遲至下午4時展開，部分徑項需要精簡賽制。其中男子400米欄及800米均取消初賽，改為以分組完成時間計算總名次；1萬米則改為男、女子同場比賽，名次分開計算。

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