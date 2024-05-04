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劍擊｜蔡俊彥盼金牌勉後輩孕育更多世界冠軍　張家朗為世盃首主場即封王感興奮 (22:05)

由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗組成的香港男子花劍隊，今晚（4日）在主場舉行的國際劍擊聯會（FIE）世界盃歷史性於團體賽封王，眾將賽後難掩興奮並指意義非凡，失落奧運資格的蔡俊彥更稱團隊歷盡挫折後，期望這面金牌可鼓勵後輩，讓香港出產更多世界冠軍。至於香港劍總主席楊穎新期望香港能恒常舉辦國際劍聯的賽事，但同時坦承有一定難度。

港隊在男花團體賽決賽克服最多落後8分的劣勢，以45：41反勝意大利隊封王，眾人異口同聲承認在主場奪冠別具意義。張家朗表示：「香港首次舉辦世界盃，很開心我們也首次贏到冠軍，首先要多謝隊友這麼努力，在現場也有很多市民支持。這對我們意義重大，因為不肯定會否有下一次」，他亦期望港隊能於6月舉行的亞洲賽再創佳績。

至於蔡俊彥則指決賽落後時沒多想分數，只想打好每一劍，他日前曾透露失落奧運資格後，一度失去打劍的動力，而這面金牌正好讓他重燃鬥心，「命運安排我們經歷這麼多挫敗後，今日終贏得這塊金牌，希望我們做到第一次能鼓勵小劍手，未來可以為香港贏更多世界盃冠軍」。

在晉級路上交出亮眼表現的19歲新星梁千雨，直言個人賽想得太多，而今日放開包袱打出驚喜，「我告訴自己要大膽嘗試，不要讓自己後悔，這面金牌讓我知道，原來我有能力達此高度」。港隊男花向來以張家朗及蔡俊彥為主力，而未見表現穩定的「第3人」，梁千雨在去年世界賽團體賽摘銅，今次再為隊伍歷史性贏得世界盃金牌，他也期望能站穩陣腳，「我的長期目標，是這團隊能維持到2028年（洛杉磯）奧運，很難說我能夠穩定勝任第3人的位置，但我會一直努力令自己可以做到，希望幫助團體打得更好」。

港將大讚4日賽事氣氛極佳，據悉賽事第1、3、4日的門票全數售罄，代表每日有近400人入場觀賽。香港今季臨時接替德國主辦花劍世界盃，劍總主席楊穎新期望本港能恒常舉辦國際劍聯的賽事，但同時坦承有一能難度，「每個劍種每年只有5站世界盃和3站大獎賽，而各站賽事的主辦權大多名花有主，因此要恒常舉辦FIE賽事有一定難度，今次我們都跟新加坡爭」。不過，他直言FIE代表及參賽隊伍對於今次賽事有不少正面評價，因此期望能夠再次爭取，「我們目前的重點是明年全運會，以及後年世界賽，但我們亦會留意機會，因為能夠從FIE拿下主辦權的話，可一口氣簽下3年合約」。

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