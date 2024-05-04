明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊｜港男花團體賽決賽主場反勝意大利　奪隊史世盃首金 (19:42)

國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃香港站今（4日）假亞洲國際博覽館10號展館煞科，港隊在男花團體賽連挫匈牙利、法國和韓國隊，殺入決賽硬撼世界排名第2的意大利隊，最終以45：41反勝，奪得隊史世盃分站首金。

世界排名第6的香港男子花劍隊，今次於主場派出張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗角逐團體賽，他們在16強面對匈牙利隊未受考驗，以45：18大勝過關。港隊隨後於8強硬撼世界排名第4的法國隊時入局較慢，頭5局落後19：25。蔡俊彥在第6局開始反擊，面對拿科打出8：5攻勢，緊接上陣的梁千雨對祖利安更多次搶攻得手，單局取8：4助港隊反超前。港隊及後穩住優勢，終以45：39勇挫法國隊，殺入4強。港隊將帥賽後興奮相擁慶祝，並向在場支持者揮手致謝。港隊在4強以45：31再挫韓國隊，殺入決賽。

決賽面對世界第2的勁旅意大利隊，打頭陣的蔡俊彥在首局鬥世界二哥馬連尼先落後4：5，及後張家朗及梁千雨分別上陣均未能反超之餘，第4局蔡俊彥更被打出1：5攻勢，一度落後至12：20。不過，小將梁千雨表現續勇，面對馬連尼打成5：5後，世界排名第7的港隊一哥張家朗在隨後一局鬥世界第6的菲臘比，果斷出手連奪4分先聲奪人，並且單局打出一波11：5攻勢，將比數一舉追近至28：30。

港隊隨後士氣大振，梁千雨再度上陣面對比安奇，一度打出3：1攻勢反超前比數，但終在此局負4：5，落後32：35。蔡俊彥在第8局硬撼菲臘比，獲主場球迷熱烈打氣下重新打出信心，一舉打出8：3攻勢，反超前40：38進入末局。守尾門的張家朗大戰馬連尼，沉穩應戰下終保住優勢，領港隊以45：41氣走意大利隊，突破2019年在聖彼得堡站摘銀的成績，隊史首於世盃分站奪金。眾將在完場一刻難掩興奮，隨即衝上劍道相擁慶祝。

相關報道：劍擊｜港男花世盃團體賽主場連過3關闖決賽　傍晚大戰意大利爭金

其他報道：U23亞洲盃｜日本險勝烏茲別克二度登頂  混血門神撲出12碼居功

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 劍擊 花劍世界盃 張家朗 蔡俊彥 李逸朗 梁千雨

上 / 下一篇新聞