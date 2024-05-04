劍擊｜港男花團體賽決賽主場反勝意大利　奪隊史世盃首金 (19:42)

世界排名第6的香港男子花劍隊，今次於主場派出張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗角逐團體賽，他們在16強面對匈牙利隊未受考驗，以45：18大勝過關。港隊隨後於8強硬撼世界排名第4的法國隊時入局較慢，頭5局落後19：25。蔡俊彥在第6局開始反擊，面對拿科打出8：5攻勢，緊接上陣的梁千雨對祖利安更多次搶攻得手，單局取8：4助港隊反超前。港隊及後穩住優勢，終以45：39勇挫法國隊，殺入4強。港隊將帥賽後興奮相擁慶祝，並向在場支持者揮手致謝。港隊在4強以45：31再挫韓國隊，殺入決賽。

決賽面對世界第2的勁旅意大利隊，打頭陣的蔡俊彥在首局鬥世界二哥馬連尼先落後4：5，及後張家朗及梁千雨分別上陣均未能反超之餘，第4局蔡俊彥更被打出1：5攻勢，一度落後至12：20。不過，小將梁千雨表現續勇，面對馬連尼打成5：5後，世界排名第7的港隊一哥張家朗在隨後一局鬥世界第6的菲臘比，果斷出手連奪4分先聲奪人，並且單局打出一波11：5攻勢，將比數一舉追近至28：30。

港隊隨後士氣大振，梁千雨再度上陣面對比安奇，一度打出3：1攻勢反超前比數，但終在此局負4：5，落後32：35。蔡俊彥在第8局硬撼菲臘比，獲主場球迷熱烈打氣下重新打出信心，一舉打出8：3攻勢，反超前40：38進入末局。守尾門的張家朗大戰馬連尼，沉穩應戰下終保住優勢，領港隊以45：41氣走意大利隊，突破2019年在聖彼得堡站摘銀的成績，隊史首於世盃分站奪金。眾將在完場一刻難掩興奮，隨即衝上劍道相擁慶祝。

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