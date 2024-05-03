港超︱港足明星選舉公眾投票首日　陳肇鈞兩獎項暫膺票王 (20:15)

31歲的陳肇鈞今季兩奪港超每月最有價值球員（MVP），今年1月代表港足出戰亞洲盃決賽周更取得球隊在該賽事中唯一入球，並寫下亞洲盃第1000球里程碑，成為今屆香港足球先生大熱。根據足總網站截至今日（3日）早上11時的公眾投票走勢，他在港足明星11人獲1211票居首，同效力大埔的門將謝家榮以988票居次，東方的西班牙籍前鋒巴科爾則以841票，成為得票第3多的球員。

而在今屆新增的港超最佳港隊球員獎項，陳肇鈞以892票領先，得票率高達45%，並遙遙領先得票第2高的東方門將葉鴻輝（171票），以及第3高的理文鋒將艾華頓（165票）。

最佳青年球員方面，東方佔得票前四中的3席，余在言及吳宇曦分別以853票及573票進佔前二，馬希偉以413票排第4；至於標準流浪小將趙正宇，則獲427票排第3。東方另有主帥盧比度在最佳教練，以958票領先；大埔的李志堅則以551票居次。

港足明星選舉網上投票期為5月2至26日，公眾投票佔各獎項總評分40%，最高票數的球員將獲選最受球迷歡迎球星。

此外，足總今公布香港足總盃4強賽程，理文本月11日下午3時在香港仔運動場對深水埗；傑志則翌日下午4時半在旺角大球場硬撼東方。

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