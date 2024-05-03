歐霸｜利華古遜4強作客挫羅馬拔頭籌　延47場不敗強勢　馬賽主場逼和阿特蘭大 (16:34)

正力爭成為三冠王的利華古遜，今訪羅馬藉上半場28分鐘一次由後場起動的反擊，翼衛阿歷斯基莫度趁敵軍後衛卡斯度治失誤，傳予在禁區的華迪斯輕鬆射入領先，戰至下半場73分鐘，「藥廠」中場艾德列治射入世界波擴大比數，最終令球隊在首回合贏2：0。利華古遜教練沙比阿朗素說：「我們的表現很好，並保持紀律，但下周還有次回合要應付。」同日另一場歐霸4強首回合，馬賽在主場先被阿特蘭大前鋒施卡馬卡於上半場11分鐘破門，但中堅贊素梅賓巴在9分鐘後回敬一球，兩軍最終再無入球下各一言和。兩場歐霸4強次回合將於下周五凌晨上演。

另一方面，同日上演的兩場歐洲協會聯賽4強首回合則出現大量入球，英超四哥阿士東維拉在主場雖有首席射手奧尼屈堅斯擔正並攻入一球，但仍以2：4不敵有前鋒艾卡比戴帽的奧林比亞高斯；上屆亞軍費倫天拿則在主場以3：2絕殺少踢一人的布魯日。兩場歐協聯4強次回合同於下周五凌晨上演。