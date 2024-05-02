劍擊｜港將讚主場氣氛佳倍添動力　學生入場學習兼「集郵」 (19:37)

在今日的男子花劍個人賽資格賽，香港真光中學小學部約30名4至6年級學生在上午到場觀賽，一班小學生表現興奮，打氣之餘也不忘找港隊花劍主教練Greg Koenig及劍手「集郵」索取簽名和合照。

負責帶隊的彭老師表示，自己的主項為籃球及壘球，對劍擊的認識不多，和一班學生也是首次在現場觀看比賽，「我之前有在電視看過奧運，也只認識張家朗及蔡俊彥，今次是首次現場看劍擊比賽。即使之前想觀賽，也不知道有甚麼渠道」。

他續指，希望一班學生透過觀看花劍世界盃，能夠認識這項運動，「有些學生知道劍擊有分不同劍種，但有些人卻是零認知，也不了解怎樣打劍。我想透過這項活動，讓他們認識劍擊，至少知道花劍這個劍種怎樣玩吧」。

另外，早前獲得巴黎奧運入場券得陳諾思將於明早11時率先登場，在女花個人賽64強惡鬥世界排名第4的意籍好手芭天妮；其隊友關渝澄及梁雅蕾則於11時40分分途出擊，前者鬥法籍劍手娜卓莉，後者則與波蘭隊的莉茲賓絲卡碰頭。

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