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歐聯4強｜多蒙特主場小勝PSG先聲奪人　助德甲UEFA系數力壓英超　前五下屆可戰歐聯 (16:50)

多蒙特今晨（2日）在歐聯4強首回合，憑射手富克洛上半場射入致勝球，主場以1：0小勝巴黎聖日耳門（PSG）先聲奪人。「蜜蜂兵團」主帥泰錫賽後稱球隊這仗值得獲勝，但形容目前只在晉級形勢中「獲得些微優勢」，料次回合作客面臨艱巨挑戰。

然而今季歐聯分組賽F組兩鬥PSG，分別作客負0：2及主場和1：1。然而蜜蜂兵團今仗36分鐘，由德國隊前鋒富克洛接應中堅尼高舒洛達碧克長傳，冷靜一控一射攻破敵軍門將基安盧基當拿隆馬的十指關，連續兩場歐聯建功。蜂兵完半場前再有中場沙比薩兩度窩利施射，分別被當拿隆馬擋出及接實，半場1球領先PSG。

PSG換邊後連番狂攻，星將基利安麥巴比與阿舒拉夫夏基美在51分鐘，10秒內接連禁區內起腳中柱彈出。繼8強淘汰巴塞隆拿後再倒戈的翼鋒奧士文尼迪比利，在80分鐘接應夏基美傳中撞射，僅僅掠門高出。PSG最終全場錄得14次埋門仍顆粒無收，季內3次對多蒙特首嘗敗績，下周三凌晨回師巴黎王子公園球場再戰次回合。

蜂兵此役除了制勝的富克洛，今年1月從曼聯外借回巢的翼鋒查頓辛祖亦表現搶鏡，全場完成12次盤球過人，是英籍球員自2003 ／04年歐聯以來單場最多。泰錫亦對麾下表現脫胎換骨讚賞有加，「他在訓練時經常展現出眾一面，但在比賽仍發揮如此並不易，尤其是他曾有段時間生疏於比賽節奏。我們一直知道他具備的能力，今日也看見了，我們就是需要他交出這種表現」。

縱使PSG首回合出師不利，主教練安歷基保持樂觀，深信球隊下仗能乘主場之利扭轉敗局，「我們16強和8強均是先主後客，這次是完全不同的處境。我們回到主場有5萬名球迷加持，沒什麼可輸的，目標只有晉級」。

值得一提的是，多蒙特此仗取得勝利後，德國肯定壓過英格蘭成為今季歐洲足協（UEFA）系數得分第2高的國家，僅次於意大利。意大利和德國因而來季額外獲得一個歐聯席位，使目前德甲排第5位的多蒙特，即使最終未能躋身前四，在此新制度下仍鎖定來季續戰歐聯。

此外，有主帥杜曹今夏離隊的拜仁慕尼黑，據報邀請曾執教曼聯的蘭歷克來季執掌，但對方希望留任奧地利隊主教練至2026年而婉拒。這是繼利華古遜主帥沙比阿朗素及德國隊教頭拿高斯文後，拜仁近期第3名接洽未果的潛在新帥人選。

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