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港超︱傑志不敵東方衛冕勢危　理文未來兩仗全勝將提早封王　金東進認將展望盃賽 (21:00)

港超今日（1日）在五一勞動節上演「東傑大戰」，有1929人入旺角大球場，傑志最終再次失分以1：2不敵東方，衛冕之路遭受打擊，賽後多踢一場落後理文3分，後者只要未來兩仗皆勝，最快便可提早一輪首度封王。

傑志今季對東方一勝一和，但法定時間內未分勝負，包括上月初聯賽悶和0：0。「藍鳥」今仗起用奧地利前國腳恩查，聯同烏茲別克籍前鋒迪美路夫及港足入籍翼鋒祖連奴正選攻堅；東方則以港足中場余在言支援3月港超最有價值球員巴科爾。

東方上半場初段攻勢佔優，23分鐘有馬高斯的射門被門將保羅撲出，之後在緊接角球隨即由中堅高素巴耶夫頭槌破網，領先1：0。傑志35分鐘連環攻門不果，東方打反擊幾乎再下一城，但黃皓雋射斜僅柱邊出界。傑志於完半場前扳平，迪美路夫接應恩查傳中衝頂破網，追成1：1。

傑志下半場初段換入中場陳俊樂及左閘費蘭度。米基爾先後有兩次頭槌頂高及柱邊出界；另邊廂今場表現活躍的東方中場余在言71分鐘遠射被保羅撲走。藍鳥久攻不下，東方戰至85分鐘，由後備入替的小將吳宇曦打反擊快放，再交由余在言助攻巴科爾起腳破網，再度領先2：1。米基爾完場前角球頭槌再頂斜及費蘭度起腳未中龍，傑志終負1：2，吞下今季聯賽第2場敗仗，賽後18戰42分續排第2，多踢一場落後理文3分。理文只要下周日對均業北區及本月19日鬥深水埗兩場作客皆勝，最快便可提早一輪隊史首度港超封王。

傑志僅餘兩仗，分別作客冠忠南區及主場對理文，要衛冕已相當被動，主教練金東進承認爭標已非常困難，「餘下我們還有兩項盃賽，足總盃4強及菁英盃決賽，球隊緊接會更專注在這兩場盃賽，當然聯賽我們會繼續努力奮鬥到最後」。金東進稱球隊今仗不乏入球機會，惟未能再入一球下，最後被對手一個反擊致敗。

東方主帥盧比度稱今仗是團隊的勝仗，除了余在言，亦點名吳宇曦等年輕球員表現都很好。東方今季起用不少年輕球員下，現18戰40分排第3，門將葉鴻輝承認對球隊整體表現有驚喜，認為除了經驗球員協助小將，年輕球員們在多場賽事亦挺身而出協助球隊。

另一場港超，大埔憑兩名外援比迪高及蔡立靖各建一功，主場以2：1擊敗深水埗，今年起10場聯賽8勝兩和不敗，賽後16戰38分排第4，餘下4輪若全勝，隨時有機會最後反壓傑志升上第2。

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