劍擊︱花劍世盃香港站亞博開鑼　港隊一姐陳諾思偕關渝澄梁雅蕾闖正賽　讚氣氛安排一流 (17:25)

港隊派出30人角逐女花個人賽，已奪巴黎奧運資格的陳諾思在小組賽表現慢熱得3勝3負，同組的港隊隊友關渝澄則獲5勝1負，小組總排名並列第15直入正賽。陳諾思與另外9名港將則晉級淘汰賽，這名港隊一姐在128強先以15：8擊退科特迪瓦隊的伊絲特賓，隨後再以15：10力克韓國籍劍手金孝娟，成功殺入正賽。

陳諾思賽後坦言小組賽狀態平平，自己亦比較繃緊，但打入淘汰賽後漸入佳境，世界排名第28的她又稱首次在香港打世界盃的體驗不錯，「我覺得香港打比賽幾好，除了不用適應時差，還有好多觀眾為我們支持，聽到大家打氣令我信心更大，而且昨晚我還能在家吃飯」。陳諾思躋身正賽後，將於後日上午11時硬撼世界排名第4的意籍好手芭天妮，她表示：「我在小組賽發揮不好，已知道正賽會遇到高排名劍手，但我會抱着平常心參賽，能夠跟高水平的劍手對打是一件好事」。

已奪巴黎奧運入場券的陳諾思，在賽場不時有觀眾上前索取簽名及合照，她盡量有求必應，「我在17年亞洲賽當觀眾時，也試過問張家朗可否合照，故明白這感覺」。19歲的她又稱大家不只關注自己，亦更加留意女花港隊，「女花的成績不及男花，但我們一直進步，如上站（第比利斯世界盃團體賽）入8強也是一大進步，希望大家知道港隊不只男花」。

其他港將方面，關渝澄則於後日上午11時40分鬥法籍劍手娜卓莉，生涯首次透過小組賽成績直入正賽的她表現興奮，但笑言昨晚得悉分組對手時，一度緊張得想吐，「我抱住有機會小組止步的心態作賽，甚麼都不想的情况下，反而表現更好」。今季首次打入正賽的她，期望減少因緊張而失誤，能交出應有發揮。

梁雅蕾則於淘汰賽64強以15：5大勝新加坡籍劍手，生涯首入世界盃正賽，後日上午11時40分鬥世界排名第38的波蘭隊劍手莉茲賓絲卡。現正就讀香港浸會大學中醫及生物醫學系的她，直言最近兩周忙於考試，但輕裝上陣打出驚喜，「香港第一次主辦世界盃，我能首次入正賽，真的好開心。我之前都未入過正賽，所以沒太大壓力，只想與更多高手過招」，她笑言最想與美籍「世一」李爾基菲交手。至於鄭曉為、符妤名和14歲小將樊寶懿，皆於淘汰賽64強止步。

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