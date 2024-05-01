歐聯4強︱皇馬作客2：2逼和拜仁　雲尼斯奧斯梅開二度　卻奧斯精彩助攻獲讚大師級 (15:00)

皇馬今仗作客於24分鐘先開紀錄，重返安聯球場的卻奧斯直線妙傳打穿拜仁防線，造就雲尼斯奧斯單刀破網，半場領先1：0。換邊後初段，卻奧斯在無人看管下射門，被門將紐亞飛身撲出。

今季只餘歐聯可爭的拜仁，大難不死後展現決心，先在53分鐘由翼鋒利萊辛尼右路個人突破勁射扳平，並打破其自去年10月底後長達半年的入球荒；3分鐘後，拜仁中場穆斯亞拿禁區內被皇馬右閘盧卡斯華斯基斯踢跌而獲判12碼，射手哈利卡尼主射中鵠，為拜仁反超前2：1。戰至83分鐘，今仗犯錯頻頻的拜仁韓籍中堅金玟哉禁區內手腳兼備拉跌洛迪高高斯，輪到皇馬獲得12碼，雲尼斯奧斯主射得手梅開二度，終雙方打和2：2，下周四於班拿貝球場上演次回合。

據統計，當選今仗最佳球員的雲尼斯奧斯，自2021/22年球季起在歐聯入球與助攻合共33球，屬同期創造最多歐聯入球的球員，亦連續3屆歐聯4強建功，不過今仗仍被隊友卻奧斯搶風頭。

卻奧斯今仗正選上陣76分鐘，有多項數據均屬全場最高，包括98次觸球、79次成功傳球、7次成功搶球、4次攔截及3次關鍵傳球等，賽後獲皇馬將帥大讚表現「大師級」。主帥安察洛堤說：「我對他有這樣表現不會太驚訝，他在控制比賽方面總是無與倫比」。隊友洛迪高高斯則希望可更長時間與卻奧斯合作，「我們經常向他說不要只是再踢一年，希望可以繼續一起踢更多年。年齡不是問題，他在球場上總有一種大師級風範」。這名34歲德國隊中場將於今夏約滿，據報皇馬有意提供多一年續約，不過當事人賽後稱仍未決定未來。

皇馬近8次歐聯對拜仁6勝2和，安察洛堤亦連續9場領軍對拜仁保持不敗。安帥稱今仗仍未看到球隊最佳一面；拜仁主帥杜曹承認兩個失球都來自金玟哉的犯錯，「兩個失球他都太貪心，第一球他過早對雲尼斯奧斯壓逼，第二球我們有5個球員防守，但他太進取想封阻，皇馬的進攻質素讓他受到懲罰」。