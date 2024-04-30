歐聯｜拜仁4強先鬥皇馬　英格蘭炮手卡尼比寧咸首交鋒鬥射術 (19:19)

拜仁慕尼黑vs.皇家馬德里 now643台 周三凌晨03：00直播

30歲的哈利卡尼及20歲的祖迪比寧咸，去夏分別由熱刺和多蒙特轉會拜仁慕尼黑及皇家馬德里，並不約而同綻放異彩，各項賽事分別上陣42和36次，攻入隊內最多的42和21球，成為球隊的舉足輕重的人物。明晨之戰是這對英格蘭隊主將的職業賽生涯首次交鋒，曾與比寧咸在英軍並肩作戰22場的卡尼說：「我早已說過他是一名偉大球員。他今季在皇馬的表現棒極了，但就我個人而言，希望他兩鬥拜仁是寧靜的。」

事實上，被視為未來有力接下卡尼英軍隊長之位的比寧咸，過去代表多蒙特對陣拜仁7次錄得1和6負劣績，而卡尼則在效力熱刺時兩碰皇馬也無斬獲，卻不代表曾在2016至17年間執教拜仁的皇馬教練安察洛堤會對卡尼掉以輕心。「肥安」說：「即使拜仁今季遇上一些逆境，但他們擁有入球不斷的卡尼，而且球隊自月中失落德甲冠軍後已連贏4仗，狀態正佳。我相信他們和皇馬是勢均力敵，肯定會是一場大戰，但我們樂意迎接它，而且充滿信心。」

值得一提的是，兩軍歷來在歐聯（包括前身歐洲冠軍球會盃）交手26次，皇馬以12勝3和11負稍佔上風，而近10年的3次兩回合淘汰賽碰頭中，皇馬作客拜仁悉數勝出，並且最終兩度躋身決賽和一次打入4強。

軍情方面，肥安指季前重傷的門將泰拔高圖爾斯有望在周六西甲主場迎戰卡迪斯復出，意味烏克蘭國腳盧連此役後或再度退居後備。而拜仁目前傷兵纍纍，據報多達7將避戰，其中翼鋒利萊辛尼料難上陣，穆斯亞拿則有望復出。此外，拜仁名宿拿姆質疑中場出身的甘美治，今季被教頭杜曹移任右閘屬錯誤決定，令球隊發揮事倍功半。

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