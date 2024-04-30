英超｜16隊支持阻止無上限「燒錢」提案　曼聯傳今夏大清洗僅3人為非賣品 (17:23)

英超部分球會近年不斷大灑金錢招兵買馬，導致聯賽被財力雄厚者主導，為打擊違返財政公平競技原則，今季已有愛華頓及諾定咸森林因違反營利和可持續發展條例（PSR），分別被英超賽會罰扣8分和4分，曼城亦正面臨115條涉嫌違反聯賽財務規則的指控。PSR核心規則是球會3年累計虧損不能超過1.05億鎊（約10.3億港元）。

今次有關阻止無上限「燒錢」提案及投票獲八成英超球會支持，如無意外可於6月的年度股東大會上通過，惟下季仍會繼續實行PSR，到2025／26年球季才正式被新規例取代，屆時球員轉會費、工資和經理人獲利的支出，將會限制在總收入的85%以內。英格蘭職業足球員協會（PFA）則表明，反對任何對球員工資設上限的措施。

另據英國《每日電訊報》報道，已無緣下季歐聯的曼聯，其新班主之一的拉特克里夫就重建球隊再有新計畫，其中重點為只將前鋒海倫、翼鋒阿歷真度加拿祖及中場高比文奴設為「非賣品」；換言之，周薪高達31.5萬鎊（約310萬港元）的前鋒拉舒福特，以及今季各項賽事入15球的隊長中場般奴費南迪斯，只要有高價羅致或會被賣走。另外，最近與利物浦領隊高普爭執的前鋒穆罕默德沙拿，據報不會季後離隊及轉赴沙特阿拉伯聯賽「掘金」，而是會繼續履行餘下逾一年合約。

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