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意甲｜國米勝利巡遊慶封王　杜費斯舉米蘭迪奧靴南迪斯「人頭狗身」海報惹議 (20:15)

應屆意甲冠軍國際米蘭，今晨（29日）坐開蓬巴士舉行市內勝利巡遊，其間右翼衛杜費斯高舉上周米蘭打吡戰中，與他發生衝突的AC米蘭左閘迪奧靴南迪斯的帶有侮辱成份的「人頭狗身」海報，惹來網民熱議。

國際米蘭上周二凌晨作客以2：1挫AC米蘭，第20次在意甲封王，惟兩軍末段發生不愉快事件，荷蘭國腳杜費斯疑不滿法國隊球員迪奧靴南迪斯從後撞向隊友，兩人其後發生衝突，結果一起領紅，分別無緣主場勝拖連奴及作客打和祖雲達斯。國米今晨市內勝利巡遊期間，杜費斯接過及高舉有人預先製造的迪奧靴南迪斯的「人頭狗身」海報，當中顯示以鎖鏈繫着迪奧靴南迪斯頸部的人正是杜費斯，成為球迷討論焦點。

另外，爭取出席下季歐聯的羅馬，憑英籍鋒將譚美阿巴謙在88分鐘獲恩迪克助攻頂入，作客以2：2逼和拿玻里，賽後34戰得59分續守在第5位，續落後「四哥」博洛尼亞4分，而隨後的阿特蘭大則追至只落後兩分。譚美阿巴謙去夏因十字韌帶重創長唞，本月初才復出，連同歐霸上陣6次終於開齋。此外，薩斯索羅作客以1：5慘負費倫天拿後續排尾二，落後尾四安玻里5分，尚餘4輪比賽下，護級勢危。

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