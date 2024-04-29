法甲｜PSG藉摩納哥落敗第12次封王　安歷基稱膺「三冠王」屬「應有之義」 (18:04)

PSG昨因在法甲只能打和客軍勒哈弗爾3：3，未能提早摘冠，今晨卻獲他人之助遂願。里昂前鋒拿卡錫迪今仗先拔頭籌，並在84分鐘助攻隊友埋齋，令摩納哥以2：3敗走，並使PSG提早篤定法甲三連霸，球隊若在法足盃決賽挫里昂，另又最終首度揚威歐聯的話，便可破天荒首膺「三冠王」，光榮送別今季已獨取43球的基利安麥巴比。

PSG自卡塔爾財團在2011年入主後便野心勃勃，這些年不斷為各個錦標大灑金錢招攬人才，故此去夏走馬上任的PSG教練安歷基說：「以球會的歷史和實力，我們一直都是熱門球隊。我們擁有最佳財力及人腳，奪標差不多就是應有之義，且是一股強大動力。前面仍是荊棘滿途，我們可以做的是，今季結束前聚焦每場比賽。」

另外，比斯特作客以5：4力挫雷恩後力保法甲第3位，由於領前第6位朗斯10分，故此已篤定下季破天荒出席歐戰，惟若欲參戰下季歐聯，餘下3輪便不容有失，事關他們暫只領前可參加下季歐霸的第5位球隊尼斯5分。

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